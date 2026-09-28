El extremo griego Christos Tzolis protagonizó un momento decisivo de calidad al asistir a Dimitris Kourbelis en el gol de la victoria en el minuto 74, en un triunfo por 1-0 sobre Alemania en Augsburgo. El atacante, de 24 años, se giró con inteligencia en la banda izquierda antes de ceder el balón para que Kourbelis batiera a Alexander Nubel.

La victoria llega después del reciente triunfo de Grecia sobre Alemania en el WWK Arena, lo que consolida la posición de la Ethniki en lo más alto del Grupo A.

Tzolis expresó su satisfacción por encadenar triunfos consecutivos a domicilio contra rivales internacionales de primer nivel.