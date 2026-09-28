Sven Simon
Traducido por
«¡No perdimos la cabeza!»: Christos Tzolis revela cómo Grecia conquistó Alemania en Augsburgo
Tzolis da una asistencia a un goleador histórico mientras Grecia tumba a otro gigante europeo
El extremo griego Christos Tzolis protagonizó un momento decisivo de calidad al asistir a Dimitris Kourbelis en el gol de la victoria en el minuto 74, en un triunfo por 1-0 sobre Alemania en Augsburgo. El atacante, de 24 años, se giró con inteligencia en la banda izquierda antes de ceder el balón para que Kourbelis batiera a Alexander Nubel.
La victoria llega después del reciente triunfo de Grecia sobre Alemania en el WWK Arena, lo que consolida la posición de la Ethniki en lo más alto del Grupo A.
Tzolis expresó su satisfacción por encadenar triunfos consecutivos a domicilio contra rivales internacionales de primer nivel.
- Kirchner-Media
Un extremo revela que la compostura mental mantuvo a Grecia tranquila durante la presión
En una entrevista con la UEFA, Tzolis explicó que, a pesar de que Alemania dominó la posesión del balón durante largos periodos, los jugadores griegos nunca entraron en pánico. Destacó que todos los jugadores de campo cumplieron con sus tareas defensivas mientras confiaban en que llegarían oportunidades al contraataque.
Tzolis señaló que fallar una ocasión clara por medio de Fotis Ioannidis al principio de la segunda parte no hizo tambalear la confianza del equipo.
«Se siente increíble», declaró Tzolis a la UEFA. «Son dos partidos fuera de casa y dos victorias ante rivales muy difíciles y de gran calidad. Alemania tenía el control, pero no perdimos la cabeza. Todos hacían desmarques, mantuvimos nuestras posiciones y sabíamos que íbamos a tener algunas ocasiones».
El espíritu de equipo resulta decisivo en una campaña de matagiantes
Tzolis elogió la excepcional unión fomentada bajo la dirección de Ivan Jovanovic y aseguró que el espíritu de equipo compensa las diferencias en la profundidad individual de la plantilla. Subrayó que todos los jugadores lucharon los unos por los otros, desde el portero Konstantinos Tzolakis hasta la delantera.
El extremo del Arsenal afirmó que Grecia está demostrando ser una potencia en el fútbol europeo.
Tzolis espera con ilusión llevar ese impulso de vuelta a casa.
- Kirchner-Media
Grecia se centra en el duelo ante Países Bajos en Tesalónica
Tzolis y sus compañeros regresan a casa, donde centran ya su atención en el duelo de la Nations League del jueves contra Países Bajos en el estadio Toumba de Tesalónica. El equipo de Ivan Jovanovic busca firmar tres victorias en sus tres partidos.
Alemania recibe a Serbia en Múnich esa misma noche con la intención de resarcirse.
Tzolis aspira a mantener su puesto como titular en la banda izquierda.
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