«No perderíamos gran cosa»: Max Eberl, director deportivo del Bayern de Múnich, se muestra sorprendentemente tranquilo ante la posibilidad de que uno de sus jugadores clave se marche sin coste alguno

El Bayern quiere renovar a Laimer, cuyo contrato vence en 2027, pero no a cualquier precio. El jugador ya recibió una oferta, pero sus pretensiones salariales, que duplicarían sus actuales 10 millones de euros anuales hasta 15 millones, bloquean la firma.

El austriaco pide elevar sus emolumentos de diez a quince millones de euros anuales, y se apoya en los recientes y millonarios contratos de Dayot Upamecano, Jamal Musiala y Alphonso Davies.

«Al final, siempre se trata de reconocimiento. De que el rendimiento que has tenido en los últimos años se valore de alguna manera», declaró Laimer a principios de abril en ServusTV. «Hubo una breve conversación, pero después no hubo ninguna más», comentó sobre el intercambio con los directivos del FCB y se mostró tranquilo: «Es muy divertido jugar al fútbol en el Bayern. Ya veremos adónde nos lleva el camino».