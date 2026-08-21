Jan Huebner
Traducido por
«¡No pedí que lo ficharan!»: José Mourinho revela la verdad detrás del fichaje récord del Real Madrid, Yan Diomande
Mourinho aclara la situación
Mourinho se ha sincerado sobre la llegada de Diomande por 140 millones de euros, al admitir que no pidió específicamente el último fichaje récord del club. En declaraciones a El Chiringuito, el "Special One" explicó su enfoque del mercado de fichajes en su regreso a la capital española, e insistió en que no llegó con una lista de exigencias para la directiva.
Cuando le preguntaron si fue el principal impulsor de la operación, Mourinho fue contundente: "No, no pedí a nadie. Llegué sin exigir ni un solo jugador, después de haber analizado bien la plantilla y sabiendo exactamente lo que quería que pasara.
"Sabía lo que estaba pasando [en el club] y lo que no. Quería llegar sabiendo mucho, pero actuando como si no supiera nada. Sabía lo que quería, pero quería escuchar lo que pensaba el club. Y estábamos completamente en la misma línea. Siempre nos hemos movido en esa dirección; sin que yo exigiera nada, las cosas simplemente encajaron de forma natural."
- Laci Perenyi
El perfil de un galáctico
A pesar de no pedir explícitamente el fichaje, Mourinho no tardó en elogiar las cualidades que Diomande aporta. El técnico portugués es famoso por su disciplina táctica y por su aprecio por los jugadores de banda versátiles, y cree que el adolescente encaja perfectamente en ese perfil. Señaló la dificultad de encontrar en el mercado actual futbolistas con una combinación tan específica de velocidad, agresividad y flexibilidad táctica, especialmente a una edad tan temprana.
«Encontrar un jugador de banda [como Diomande] que sea rápido, agresivo y pueda jugar en ambas bandas no es fácil, es increíblemente difícil», añadió Mourinho. «A eso hay que sumarle que es joven, tiene margen de desarrollo y muchos años por delante en el Real Madrid... cuando surgió esa oportunidad, no quise entrar en si costó 120, 80, 40 o 20 [millones]. Yo analizo el perfil del jugador y lo que puede aportar a mi equipo, y sobre esa base dije: “Sí, lo quiero”. Que sean 120 u 80... eso no está en mis manos».
Pedigrí en la Bundesliga y ascenso internacional
Diomande llega a la capital de España con una reputación en pleno auge tras una campaña estelar en Alemania. Durante la temporada 2025-26, el jugador de 19 años fue una revelación en el RB Leipzig, demostrando que podía soportar las exigencias de una de las cinco grandes ligas europeas. Su rendimiento estadístico fue de élite para un futbolista de su edad, al mostrar una gran eficacia de cara a portería y, al mismo tiempo, ejercer como principal foco creativo para sus compañeros tanto en las competiciones nacionales como en las de copa.
El extremo firmó 12 goles y ocho asistencias en 33 apariciones en la Bundesliga, y acabó siendo nombrado Novato de la Temporada de la Bundesliga. Su impacto tampoco se limitó al fútbol de clubes, ya que se integró sin problemas en la selección absoluta de Costa de Marfil. Sus actuaciones le valieron un puesto en el Mundial de 2026, donde aumentó aún más su cotización al dar una asistencia en el escaparate global, confirmando su condición de uno de los jóvenes talentos más ilusionantes del fútbol mundial.
- Getty
Preparándose para el regreso a LaLiga
Mientras el Real Madrid se prepara para enfrentarse al Espanyol en su estreno en LaLiga, todas las miradas estarán puestas en cómo Mourinho integra a su nueva estrella. La presión de ser un fichaje récord en el Bernabéu es legendaria, pero el entrenador parece confiar en que la capacidad técnica del jugador pesará más que el ruido en torno a su precio. Con el arranque de la nueva temporada, el internacional marfileño tendrá la tarea de demostrar que la enorme inversión del club estuvo justificada bajo los focos de la capital.
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