AFP
Traducido por
«No pasan del centro del campo»: Rodri critica la táctica de Cabo Verde tras el frustrante debut de España en el Mundial
Rodri se muestra indignado por el planteamiento defensivo
Rodri, capitán de España, criticó a Cabo Verde tras el decepcionante debut en el Grupo H. El mediocampista del Manchester City afirmó que el rival apenas buscó jugar y se atrincheró en su área todo el partido.
En declaraciones a La 1 tras el partido, Rodri admitió: «No ha podido ser. Sabíamos que necesitábamos paciencia, pero no pudimos marcar. Generamos ocasiones, pero no definimos. Lo bueno es que ellos casi no crearon. Debemos mejorar la finalización».
Al ser preguntado por el estilo del rival, añadió: «Así juegan, no pasan del centro. Debemos mejorar el remate».
- Getty Images Sport
Frustración para La Roja en Atlanta
España dominó la posesión en el Mercedes-Benz Stadium, pero careció de puntería. Ferran Torres rozó el gol con un disparo al larguero, y la delantera desperdició otras ocasiones ante la selección 65 del mundo.
Ni la entrada de Lamine Yamal a 20 minutos del final dio el impulso necesario. El empate complica el camino de los campeones de la Euro 2024 hacia las eliminatorias de este torneo ampliado.
Vozinha, la heroína de los Blue Sharks
Mientras Rodri se mostraba frustrado, el vestuario de Cabo Verde explotaba de alegría. Los debutantes, representantes de una nación de 525 000 habitantes, celebraron el resultado como una victoria. En el centro de su heroica resistencia estaba el portero de 40 años Vozinha, que realizó varias paradas decisivas para frenar a los gigantes españoles.
Vozinha, que cumplió 90 partidos con la selección, se mostró emocionado tras el empate y, al recibir el premio al mejor jugador, declaró: «Ha sido un gran partido. Hemos trabajado muy duro para este momento y este sueño. Estamos muy orgullosos. Sabíamos que no iba a ser fácil».
- Getty Images Sport
Cabo Verde demuestra su valía
El resultado es una declaración de intenciones para el fútbol africano, especialmente para Cabo Verde, que muchos veían como el más débil del Grupo H. Su sólida defensa demostró que tiene cabida en el escenario mundial, pese a las críticas de la selección española.
Vozinha lo dejó claro: «Hemos venido al Mundial para competir. Sabemos que algunos nos ven como un equipo pequeño, pero estamos aquí para darlo todo».