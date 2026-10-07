En declaraciones a ITV Sport, Rogers admitió que sus primeros centros no estuvieron a la altura de sus propios estándares y provocaron el enfado del seleccionador.

«Sí, no estaba contento con algunos de ellos. El seleccionador me miró después de uno de ellos y no parecía muy contento», dijo. «Es algo de lo que me enorgullezco, así que estaba un poco decepcionado, pero estuvo bien que uno saliera. Me alegró volver a dar una asistencia al capitán».

Al valorar el planteamiento más general del equipo, el jugador, de 24 años, señaló un cambio positivo en la mentalidad táctica de Inglaterra.

«Esa es la forma en la que queremos jugar y se pudo ver durante toda la concentración, incluso en el partido contra España. Estamos intentando ser más positivos y queremos mostrarnos», explicó Rogers. «A veces, durante el Mundial, echando la vista atrás, hubo momentos en los partidos en los que no mostramos del todo nuestra verdadera capacidad.

«Por supuesto, en el Mundial es más difícil y los equipos intentan frenarte, pero sabíamos que queríamos mostrarnos un poco más y seguir intentando mejorar y desarrollarnos como bloque. Creo que sin duda lo hicimos y que es un paso en la dirección correcta».



