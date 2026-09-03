El mediapunta alemán Wirtz le costó al Liverpool 116 millones de libras (157 millones de dólares). Además de la cantidad desembolsada por Isak, el Liverpool también fichó a Hugo Ekitike por 79 millones de libras (107 millones de dólares) el verano pasado y se hizo con el ex del Paris Saint-Germain y campeón de la Champions League Bradley Barcola por 123 millones de libras (166 millones de dólares) en el último mercado de fichajes.

Eso supone más de 400 millones de libras (540 millones de dólares) en talento ofensivo, pero ¿cómo encaja Andoni Iraola todo eso en el mismo equipo? Respondiendo a esa pregunta, Warnock añadió: «Va a ser muy difícil. Ahora mismo ha ayudado que Ekitike está lesionado. Así que, de momento, tiene un dolor de cabeza menos.

«Pero es un equipo muy volcado hacia la izquierda. Así que, incluso cuando juegan Isak y Ekitike, caen hacia la izquierda. Es su instinto natural encontrar esa posición sobre el campo. A Barcola le gusta jugar partiendo desde la izquierda. Sabemos que [Cody] Gakpo también.

«De hecho, me alegra que mantuvieran a Gakpo porque creo que es un gran jugador de plantilla, un gran jugador polivalente que puede jugar por dentro, puede jugar por la izquierda y también por la derecha. Probablemente no se siente tan cómodo jugando por la derecha, pero creo que esta temporada le pedirán que juegue más en ese lado porque creo que tendrá que alternarse con [Victor] Munoz en la zona de ataque. Y Ngumoha, ese es el otro problema que tienes.

«Estás muy volcado hacia la izquierda. ¿Es solo porque no hay suficiente calidad en la banda derecha? ¿O porque ahora mismo no están disponibles en el mercado europeo o en el mercado mundial? ¿Y no han encontrado a nadie adecuado para jugar en esa posición? Es una posición que, en la práctica, no han reforzado. Y eso es una verdadera preocupación».