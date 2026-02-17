Getty Images Sport
Traducido por
«No parece correcto»: Liam Rosenior acusado de «fingir» en el Chelsea tras la comparación con Graham Potter
La sombra de la era Graham Potter
El nombramiento de Rosenior en Stamford Bridge siempre iba a ser objeto de escrutinio, dada la historia reciente del club con entrenadores nacionales prometedores. Para muchos seguidores del Chelsea, la contratación de un entrenador inglés que pone mucho énfasis en el juego estructural y la filosofía táctica despierta recuerdos indeseados de la desafortunada etapa de Graham Potter.
Potter llegó procedente del Brighton con grandes expectativas, pero tuvo dificultades para imponer su personalidad en una plantilla repleta de fichajes caros y estrellas consagradas, lo que provocó su despido unos siete meses después. Rosenior llega como una figura algo desconocida, tras haber entrenado al Hull antes de asumir el cargo de entrenador del club hermano del Chelsea, el Estrasburgo de la Ligue 1. A principios de año fue fichado para sustituir a Enzo Maresca al frente de los Blues y ha tenido un buen comienzo, con ocho victorias y un empate en los 11 partidos que ha dirigido.
Sin embargo, Jamie Carragher no tardó en establecer un paralelismo entre Potter y Rosenior, señalando que la brillantez técnica por sí sola no es suficiente para sobrevivir al panorama político y social de un gigante moderno como el Chelsea.
- Getty Images Sport
Carragher cuestiona el «ajuste» en Stamford Bridge.
La transición de un entorno de mitad de tabla al «acuario» de Londres es un salto que muchos no han logrado dar. Reflexionando sobre las similitudes entre el antiguo y el actual entrenador, Carragher explicó por qué teme que la historia se repita.
«Hay algo en Liam Rosenior cuando lo ves en las ruedas de prensa, no sé si es un poco fingido», dijo en The Overlap. «No hay duda de que Graham Potter es un buen entrenador, lo vimos en el Brighton & Hove Albion, y consiguió el puesto, pero nunca encajó en el Chelsea. No parecía tener la personalidad ni la fuerza necesarias para dirigir un club así, y me pregunto si ahora pasará lo mismo. Simplemente no me parece bien».
Rooney defiende a su antiguo compañero
Aunque Carragher sigue siendo escéptico, la opinión de quienes han trabajado junto a Rosenior es totalmente diferente. Wayne Rooney, que colaboró estrechamente con Rosenior durante su etapa en el Derby County, defendió con vehemencia las credenciales de su colega. Rooney sostiene que lo que los críticos perciben como una «actuación» es en realidad la confianza natural de un hombre que ha pasado años perfeccionando su arte como entrenador.
La leyenda del Manchester United cree que la base técnica de Rosenior es de élite, aunque admite que el reto de dirigir a los ganadores de la Copa del Mundo es algo completamente diferente. «Es un entrenador increíble, al 100 %, y puedo decir que, a través de su trabajo, me ayudó enormemente, por cómo organizaba el equipo, cómo se comportaba en el campo de entrenamiento, cómo entrenaba. No tengo ninguna duda sobre sus dotes como entrenador, pero ahora el reto para Liam es dirigir a estos jugadores de primer nivel. Es una persona segura de sí misma, un chico seguro, así que va a ser interesante desde ahora hasta el final de la temporada, ya que los partidos se van a ir complicando. Si tiene tiempo, lo hará bien, pero la pregunta es: ¿tendrá tiempo?».
- Getty
Navegando por el escrutinio de la élite
El debate a menudo se reduce a la falta de familiaridad con el perfil de Rosenior en comparación con los «superentrenadores» del pasado del Chelsea, como José Mourinho o Thomas Tuchel. Como entrenador nacional que está abriendo un nuevo camino, Rosenior se enfrenta a una serie de prejuicios únicos en relación con su trayectoria.
Rooney señaló que la percepción de que «actúa» es probablemente una consecuencia del intento del público de conciliar su carrera como jugador en clubes de mitad de tabla con su nueva condición de líder de un gigante europeo.
«Eso es lo que pasa con Liam, lo conoces, pero no lo conoces», añadió. «Sabes su nombre, sabes que ha jugado en el Hull City y en el Brighton & Hove Albion y en equipos de ese tipo, así que ha tenido una carrera en Inglaterra. Ahora los aficionados lo miran y se preguntan: "¿Está fingiendo, está intentando hacerse el importante?". Él es él mismo».
Anuncios