AFP
Traducido por
«¡No paras de decir mi nombre!». Pep Guardiola, entre lágrimas tras una explosiva bronca en el vestuario con Kyle Walker en el Manchester City
La explosión de Anfield
La tensión dentro del vestuario del Manchester City alcanzó un punto de ruptura tras una desmoralizadora derrota por 2-0 ante el Liverpool en diciembre de 2024. Según nuevas imágenes del documental de Amazon Prime Video A Beautiful Obsession, Walker lanzó un duro ataque contra su entrenador, al que acusó de un trato injusto durante las charlas del equipo. El internacional inglés sintió que estaba siendo señalado injustamente por las críticas pese a su condición de uno de los líderes veteranos de la plantilla.
«No paras de decir mi nombre, en cada reunión», se ve a Walker desahogándose con rabia en el vestuario. «En cada jodida reunión sale mi nombre».
El estallido se produjo en un momento delicado para el club. La derrota en Anfield condenó al Manchester City a una pésima racha de siete partidos consecutivos sin ganar, que incluyó seis derrotas. Este repentino desplome contrastó de forma llamativa con su logro histórico de conquistar cuatro títulos consecutivos de la Premier League justo la temporada anterior. Además, el ambiente enrarecido se vio agravado por el hecho de que Guardiola solo acababa de comprometer su futuro con el City al firmar una ampliación de contrato.
- Getty Images Sport
La emotiva reacción de Guardiola
A medida que la discusión subía de tono, Guardiola intentó rebajar la tensión explicando que el nombre de Walker salía a menudo simplemente porque era uno de los capitanes del equipo. Sin embargo, esa explicación no hizo más que echar leña al fuego. Walker respondió de inmediato, cuestionando la sinceridad de su entrenador al afirmar: "No querías que yo fuera capitán". El lateral derecho, frustrado, continuó argumentando que se le estaba utilizando repetidamente como chivo expiatorio por fallos tácticos más amplios sobre el terreno de juego, y añadió: "He reaccionado a otra persona, he perdido el balón y, de alguna manera, acabas metiendo mi nombre en ello".
El enfrentamiento dio entonces un giro sorprendente cuando Guardiola, habitualmente conocido por su intensa concentración táctica, se mostró visiblemente emocionado delante de toda la plantilla del primer equipo. Luchando por contener las lágrimas, el entrenador pronunció un discurso apasionado, cuestionando abiertamente su propia posición por si se había convertido en una fuente de fricción para los jugadores.
"Si soy un problema, tenéis que decírmelo", dijo un Guardiola entre lágrimas. "No me quedaré aquí por el dinero ni solo por quedarme. Amplié el contrato porque quiero estar con vosotros, quiero luchar en esa posición.
"No quiero que sintáis que me voy y que huyo de vosotros. No quiero tener la sensación de que las piezas se caen. Y siento: 'No, quiero ayudaros'.
"Pero si sentís, primero los capitanes y luego los demás, que hay un problema, decidme. Eso no va a cambiar el cariño que os tengo a todos. Ni un segundo. Pero quiero luchar. Eso es todo. Lo siento".
El fin de una era
Las consecuencias del altercado en Anfield fueron inmediatas, ya que la presencia de Walker en el once inicial se desplomó tras el incidente. Solo participó en siete partidos más con el club antes de buscar un nuevo comienzo en otro destino. En enero de 2025, el defensa pidió explorar opciones en el extranjero, lo que desembocó en una cesión al AC Milan.
Walker acabó dejando definitivamente el Manchester City en el verano de 2025 para fichar por el Burnley, después de disputar más de 300 partidos con el Manchester City. Su salida puso fin a una etapa de siete años de gran éxito, en la que se convirtió en uno de los laterales más laureados de la historia de la Premier League.
- AFP
Legado en el Etihad
El propio Guardiola no cumplió íntegramente la duración de su último contrato, ya que eligió dejar el club en el verano de 2026, un año antes de lo previsto inicialmente. El anuncio de su marcha llegó poco después de que el City dijera adiós a la lucha por el título tras un empate con el Bournemouth. A pesar del carácter turbulento de sus últimas temporadas, su salida bajó oficialmente el telón a una era de dominio sin precedentes que transformó para siempre el fútbol inglés.
Sigue a GOAL en Google
¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?
Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias