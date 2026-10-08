En su reciente jubileo en Metz, Pires insistió en que el público no debe pasar por alto lo que Deschamps logró durante su larga etapa al frente del equipo. La exestrella del Arsenal subrayó que Deschamps desempeñó un papel fundamental a la hora de establecer el actual estatus de élite del conjunto.

«Estamos hablando de Zidane, uno de los mejores jugadores que ha dado el fútbol», dijo Pires, en declaraciones recogidas por Foot01. «Ahora también ha demostrado su valía como entrenador, tras haber ganado varios títulos con el Real Madrid.

«Dicho esto, no debemos olvidar lo que Didier Deschamps consiguió durante todos esos años. Así que esto marca un nuevo capítulo. El fútbol es bastante entretenido. Los jugadores son fantásticos, algo que creo que todo el mundo ha visto y ha notado».