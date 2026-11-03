El Paris Saint-Germain logró una victoria histórica sobre el Villarreal por 6-0 en la cuarta jornada de la fase de liga de la Champions League, firmando el mayor triunfo a domicilio de su historia en las competiciones europeas.
El conjunto francés abrió el marcador a través de João Neves en el minuto 9; después, el PSG aprovechó un error del portero Peter Gulácsi en el minuto 12 y Désiré Doué anotó el segundo gol, antes de que Senny Mayulu añadiera el tercero en el minuto 13, al que siguió Fabián Ruiz en el minuto 17.
En la segunda parte, Ruiz volvió a marcar para añadir el quinto gol en el minuto 50. Pocos minutos después de su entrada, el joven jugador David Boly logró anotar el sexto gol en el minuto 78, rubricando una victoria aplastante del equipo del técnico Enrique, además de un puñado de registros, algunos de ellos inéditos.