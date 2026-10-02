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«¡No nos van a separar!», responde Jorge Jesus después de que Cristiano Ronaldo abandonara airadamente la concentración de Portugal
Portugal aparta de un plumazo la polémica con Ronaldo
Jesus insiste en que Portugal sigue completamente unida después de que su equipo dejara atrás la dramática salida de Ronaldo para vencer a Dinamarca por 4-2. La victoria en Copenhague mantuvo el pleno de Portugal en la Liga de Naciones de la UEFA. Ronaldo abandonó la concentración de la selección el miércoles poco después de que Jesus confirmara que el jugador de 41 años comenzaría en el banquillo por segundo partido consecutivo. Sin embargo, el equipo no acusó la salida del excapitán y firmó una actuación dominante.
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El entrenador insiste en que la plantilla sigue completamente unida
Tras la victoria, Jesus restó importancia a las sugerencias de que las consecuencias de la salida de Ronaldo pudieran dañar su relación con los jugadores. El técnico subrayó que la plantilla sigue firmemente alineada detrás de su liderazgo.
«No hay nada que deba impedir que el grupo esté conmigo», dijo Jesus a Sport TV. «Entiendo la pregunta. Lo importante es lo que tenemos que hacer. Las cosas que pasan no separan al grupo; no nos han separado y no nos separarán.
«Una victoria de gran calidad, con cuatro goles, una actuación de primer nivel. No se puede pasar por alto. Es más importante que todo lo que pasó. En eso quiero centrarme. De vuelta en Portugal, la gente luchará en el estadio do Dragao».
Los jugadores respaldan la nueva visión táctica
El delantero del AC Milan Goncalo Ramos sustituyó a Ronaldo en el once inicial por segundo partido consecutivo. Ramos recompensó la confianza de su entrenador asistiendo en el gol inicial de Joao Cancelo antes de marcar su segundo tanto en dos partidos.
«Por encima de todo, el nuevo entrenador es de gran ayuda», afirmó Ramos. «Tenemos las ideas más claras, sabemos exactamente dónde está cada compañero, tanto en defensa como en ataque.
»Se puede ver en nuestro rendimiento de hoy, pero también en nuestros últimos partidos. Estamos mejorando día a día, y todo forma parte de un proceso. Estamos muy contentos con la victoria, una vez más contra un buen equipo».
- AFP
La atención se centra ahora en el próximo duelo contra Noruega
Portugal intentará dar continuidad a su impresionante dinámica cuando regrese a casa para su próximo partido de la UEFA Nations League. Jesus y su selección reciben a Noruega el domingo en el estadio do Dragao.
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