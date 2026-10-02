Portugal logró una contundente victoria por 4-2 sobre Dinamarca en la Liga de Naciones de la UEFA, demostrando su capacidad de resistencia en medio de la importante polémica fuera del campo. La selección portuguesa firmó una actuación dominante en Copenhague para afianzar su control del primer puesto del grupo y ampliar su pleno de victorias con el nuevo seleccionador Jorge Jesus.

La previa del partido quedó completamente eclipsada por la salida de Ronaldo. El jugador de 41 años abandonó airadamente la concentración de la selección el miércoles tras enterarse de que empezaría en el banquillo por segundo partido consecutivo.

A pesar del circo mediático en torno a su excapitán, el equipo se mantuvo totalmente concentrado. Ramos lideró el ataque de forma impecable, con un gol con su característico remate con el exterior del pie y también una asistencia, lo que hizo que la ausencia del veterano delantero apenas se notara sobre el terreno de juego.



