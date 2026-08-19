¿Entonces al final el Real ya no quería a Rodri? Probablemente no, pero Mourinho parece poder entender al jugador. "Es un jugador excepcional y fue muy respetuoso con nosotros, no tengo nada negativo que decir, pero el Real Madrid tiene una dimensión tal que no puede tener jugadores que se hagan preguntas", afirmó el técnico.

Si llama el Real, entonces la reacción debería ser más bien: "¿Cuándo tengo que ir?" Aun así, Mourinho no pierde ni una mala palabra sobre Rodri: "Fue muy respetuoso con nosotros. Le deseo lo mejor. No demasiado, claro, pero le deseo lo mejor."