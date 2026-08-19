«He hablado con él dos veces, y el Real Madrid le ha hecho una muy buena oferta», dijo Mourinho a El Chiringuito. «Rodri tenía dudas, dudó, y las dudas de Rodri despertaron dudas en mí», dijo Mourinho.
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«No necesito a Rodri»: esto opina José Mourinho, entrenador del Real Madrid, sobre la negativa del campeón del mundo
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¿Entonces al final el Real ya no quería a Rodri? Probablemente no, pero Mourinho parece poder entender al jugador. "Es un jugador excepcional y fue muy respetuoso con nosotros, no tengo nada negativo que decir, pero el Real Madrid tiene una dimensión tal que no puede tener jugadores que se hagan preguntas", afirmó el técnico.
Si llama el Real, entonces la reacción debería ser más bien: "¿Cuándo tengo que ir?" Aun así, Mourinho no pierde ni una mala palabra sobre Rodri: "Fue muy respetuoso con nosotros. Le deseo lo mejor. No demasiado, claro, pero le deseo lo mejor."
¿Fichará ahora el Real Madrid otro refuerzo para el centro del campo?
Tras el final de la era de Toni Kroos y Luka Modric, muchos veían en Rodri al sustituto ideal para marcar el ritmo en el centro del campo del Real Madrid. Sin embargo, Mourinho rechazó las afirmaciones de que su plantilla sufriría una laguna funcional en el mediocampo. El técnico portugués cree firmemente en la evolución de los jugadores y confía en el talento del que dispone actualmente.
"No necesito a Rodri", declaró Mourinho. "No nos faltan jugadores. No digo que no vaya a haber más fichajes, porque el mercado está abierto, pero si me preguntan directamente si para mí se ha acabado, sí. Se ha acabado. Me gusta mucho esta plantilla".
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