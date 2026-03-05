AFP
¡No mires, Chelsea! Ousmane Dembélé «regresa al PSG» justo a tiempo para el partido de octavos de final de la Liga de Campeones contra los Blues tras una larga lesión
El coste de una apuesta: el revés de la lesión de Dembele
El extremo de 28 años lleva fuera de juego desde mediados de febrero tras una frustrante racha de contratiempos. Dembélé se vio obligado a abandonar el terreno de juego en el minuto 27 durante el partido de ida de la eliminatoria de la Liga de Campeones entre el PSG y el Mónaco en el Stade Louis-II. A pesar de su temprana retirada, los parisinos se aseguraron una victoria por 3-2 esa noche y finalmente pasaron a la siguiente ronda con un resultado global de 5-4. A pesar de arrastrar una pequeña lesión antes de ese partido, la decisión del cuerpo técnico de alinearlo como titular resultó contraproducente, ya que sufrió una lesión más grave que le ha mantenido fuera de los terrenos de juego durante varias semanas.
Un impulso oportuno para Luis Enrique
Según Le Parisien, el internacional francés ya está listo para volver a los terrenos de juego. El PSG se enfrentará al Mónaco por tercera vez en un mes este viernes por la noche en el Parque de los Príncipes. Dembélé ha estado entrenando a pleno rendimiento con el grupo y se espera que participe en el encuentro de la Ligue 1, ya que busca recuperar su forma física.
El momento no podría ser mejor para Luis Enrique, ya que el PSG busca consolidar su ventaja de cuatro puntos sobre el segundo clasificado, el Lens, en lo más alto de la Ligue 1. Dembélé, que ha sido una figura clave con 11 goles en todas las competiciones esta temporada, ahora está en condiciones de volver contra el séptimo clasificado, el Mónaco, este viernes y jugar contra el Chelsea la próxima semana.
El Chelsea en alerta máxima
El momento en que se produce esta recuperación es especialmente inquietante para el Chelsea de Liam Rosenior. Los Blues se enfrentarán al gigante de la Ligue 1 en el partido de ida de los octavos de final de la Liga de Campeones el 11 de marzo. La capacidad de Dembélé para dar un giro al partido con su ritmo explosivo y sus regates impredecibles lo convierte en una pesadilla para cualquier defensa, y su regreso completa una temible unidad de ataque.
Los defensas del Chelsea deben ahora ajustar sus planes tácticos para tener en cuenta la presencia del francés. Aunque el club del oeste de Londres ha demostrado su solidez defensiva en la liga nacional, enfrentarse a un Dembélé renovado bajo los focos de París es una perspectiva desalentadora.
Una prueba final antes de los Blues
El partido del viernes por la noche contra el Mónaco servirá como ensayo general perfecto. Si Dembélé supera el encuentro nacional sin complicaciones, es casi seguro que liderará la delantera contra el Chelsea. Los Blues esperarán tener la mejor preparación posible para el gran partido europeo cuando se enfrenten al Wrexham en la quinta ronda de la FA Cup este fin de semana.
