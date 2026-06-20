«No merece la pena hablar de él»: Jürgen Klopp responde a una exestrella de la selección holandesa tras sus duras críticas a Virgil van Dijk

Klopp ha respondido a las duras críticas de Van der Vaart contra Virgil van Dijk. Como comentarista en MagentaTV antes del Holanda-Suecia, Klopp mostró incredulidad ante los ataques a su exdefensa del Liverpool.

Van Dijk, baluarte defensivo de los Liverpool más exitosos de Klopp entre 2018 y 2024, quedó en el ojo del huracán tras una actuación irregular ante Japón en el 2-2 inicial. Sin embargo, el técnico alemán insiste en que el central de 34 años sigue siendo un futbolista de talla mundial.