«No me sorprendería»: Eden Hazard, excompañero de Vinicius Junior en el Real Madrid, hace una impactante predicción sobre la temprana retirada del jugador
El entorno tóxico que rodea a Vinicius
El ex capitán de la selección belga cree que el rendimiento de Vinicius se basa fundamentalmente en un simple amor por el juego, al igual que Hazard durante sus años de esplendor en el Chelsea. Pero la esencia misma del juego de Vinicius se ve amenazada por el ambiente tóxico que rodea al jugador en los últimos meses. Aunque el brasileño sigue ofreciendo actuaciones sobresalientes con la camiseta del Real Madrid, sus logros deportivos se ven cada vez más eclipsados por las controversias, los insultos racistas y las tensiones con los aficionados rivales, lo que crea un ambiente difícil para el candidato al Balón de Oro.
La pesada carga de ser Vini
Hazard declaró a la RTBF: «Es simplemente alguien que ama el fútbol, que ama jugar y solo quiere divertirse. Un poco como yo cuando estaba en el campo».
El maestro belga, que se retiró del fútbol profesional a los 32 años, añadió: «Ahora hablamos más de lo que hace o de lo que aguanta que de lo que aporta al campo. La gente olvida lo excepcional que es como jugador. Debe de ser una carga muy pesada para él. No debe de ser fácil salir al campo y pensar solo en el fútbol. Tiene tantas cosas en la cabeza antes de un partido que a veces pienso: "Pobre chico"». Sabe que va a enfrentarse a esto, que no pasa gran cosa en cuanto a sanciones. Debe de ser una carga; no me sorprendería que, a los 30 años, dijera que se marcha, que deja el fútbol porque, en cualquier caso, nada cambia».
Advertencia
Dado que Vinicius es a menudo criticado por sus celebraciones y sus interacciones con los aficionados rivales, Hazard le ofreció algunos consejos fraternos a su antiguo compañero. Aunque reconoce que el brasileño es fuerte tanto mental como físicamente, la exestrella del Chelsea y del Madrid sugirió que pequeños cambios en su forma de comportarse en el campo podrían ayudar a cambiar la percepción del público.
«Como amigo, le diría: "Ten cuidado. Juega como quieras jugar, pero ten cuidado. La gente está de tu lado, así que juega al fútbol, diviértete y haz felices a los verdaderos aficionados al fútbol», afirmó. «Cuando bailes, hazlo de una manera que guste a la gente. Ronaldinho también bailaba, pero no recuerdo haber visto todas estas historias. Viví con Vinicius durante cuatro años y rápidamente me di cuenta de que era fuerte mental y físicamente. Vivir en el mejor club y hacer lo que hace. Me quito el sombrero ante él».
¿Qué viene después?
Vinicius sigue siendo una pieza clave en la delantera del Madrid bajo las órdenes de Álvaro Arbeloa. Su capacidad para decidir partidos en la Champions League y en La Liga sigue justificando su estatus de icono mundial. Sin embargo, las palabras de Hazard sirven como un claro recordatorio de que incluso los atletas más fuertes tienen sus límites, especialmente cuando la alegría del juego se ve sustituida por una sensación de lucha constante contra problemas sistémicos y la animadversión del público.
El Madrid y Vinicius volverán a la acción cuando reciban al Manchester City en el partido de ida de los octavos de final de la Champions League el miércoles por la noche.
