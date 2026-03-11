«No me sorprendería»: Eden Hazard, excompañero de Vinicius Junior en el Real Madrid, hace una impactante predicción sobre la temprana retirada del jugador

Hazard declaró a la RTBF: «Es simplemente alguien que ama el fútbol, que ama jugar y solo quiere divertirse. Un poco como yo cuando estaba en el campo».

El maestro belga, que se retiró del fútbol profesional a los 32 años, añadió: «Ahora hablamos más de lo que hace o de lo que aguanta que de lo que aporta al campo. La gente olvida lo excepcional que es como jugador. Debe de ser una carga muy pesada para él. No debe de ser fácil salir al campo y pensar solo en el fútbol. Tiene tantas cosas en la cabeza antes de un partido que a veces pienso: "Pobre chico"». Sabe que va a enfrentarse a esto, que no pasa gran cosa en cuanto a sanciones. Debe de ser una carga; no me sorprendería que, a los 30 años, dijera que se marcha, que deja el fútbol porque, en cualquier caso, nada cambia».