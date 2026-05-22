Guardiola ha anunciado su marcha del City tras diez años que han transformado el fútbol inglés. Desde su llegada en 2016, el exentrenador del Barcelona y el Bayern ha logrado 20 títulos y se ha convertido en el técnico más laureado del club. Su último partido será contra el Aston Villa el domingo, su encuentro número 593 al frente del equipo.

Al anunciar su marcha, Guardiola se despidió con emoción: «Cuando llegué, mi primera entrevista fue con Noel Gallagher. Salí pensando: “Vale… ¿Noel está aquí? Esto va a ser divertido”.

Hemos vivido momentos inolvidables. No busquéis motivos para mi marcha; simplemente siento que es el momento. Nada es eterno, aunque el cariño por este club sí lo es.

Esta es una ciudad forjada con trabajo y esfuerzo; se nota en el color de sus ladrillos, en la gente que fichaba temprano y se quedaba hasta tarde, en las fábricas, los Pankhurst, los sindicatos, la música y la Revolución Industrial que cambió el mundo. Entendí eso y mis equipos también: trabajamos, sufrimos, luchamos y lo hicimos a nuestra manera. A nuestra manera. El trabajo duro se presenta de muchas formas. Los viajes a Bournemouth, cuando perdimos la Premier League, y vosotros estabais allí. Los viajes a Estambul, cuando vosotros también estabais allí».

Continuará