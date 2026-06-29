«No me parece nada bien»: Gary Neville muestra su «preocupación» por Bukayo Saka, quien tiene un papel secundario con Inglaterra en el Mundial 2026

Neville ha alertado sobre el estado físico de Saka, a quien ve como una sombra de sí mismo. El extremo del Arsenal arrastra un problema en el tendón de Aquiles que la FA ha vigilado de cerca durante el torneo en Norteamérica. Pese a las dudas, Saka jugó los tres partidos de la fase de grupos, aunque Tuchel limitó sus minutos desde el banquillo.

En el programa «Stick to Football», patrocinado por Sky Bet, Neville admitió: «Bukayo Saka no parece estar nada bien. Es un chico lleno de energía y siempre sonriente, pero ahora no está bien y eso nos preocupa».