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Liverpool FC v Galatasaray SK - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second LegGetty Images Sport
Tim Ursinus

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«No me lo puedo creer»: una sorpresa «gigantesca» en la Premier League impacta a la leyenda del Liverpool Jamie Carragher

Premier League
Sunderland vs Tottenham
Sunderland
Tottenham
R. De Zerbi

El Tottenham Hotspur atraviesa una grave crisis. La leyenda del Liverpool Jamie Carragher duda de que el equipo consiga mantener la categoría.

En su columna para Sky Sports, el comentarista televisivo criticó con dureza a los Spurs tras la preocupante derrota 0-1 ante el AFC Sunderland el fin de semana. 

  • «No me lo puedo creer. El Tottenham parece que va a descender», declaró Carragher, y alertó de que los demás equipos amenazados por el descenso «tienen más que ofrecer». Tras esta derrota, el club londinense está, por primera vez en 17 años, en puestos de descenso (puesto 18) tras 32 de las 38 jornadas. A pesar de estar solo dos puntos por encima de la zona de salvación, Leeds United (15.º), Nottingham Forest (16.º) y West Ham United (17.º) han sumado con más regularidad. 

    El sábado visitará al Brighton & Hove Albion con 111 días sin ganar en la Premier; su último triunfo data de finales de diciembre. Contra el Sunderland, Carragher vio un juego aún peor y destacó la pobre media de 0,15 goles esperados en la segunda parte. Se esperaba que el nuevo técnico, Roberto De Zerbi —el tercero esta temporada tras Thomas Frank e Igor Tudor—, marcara un punto de inflexión.

    En las jornadas clave se miden al colista Wolverhampton y al Leeds. Pese a ello, Carragher asegura que, en su actual estado, los Spurs «no tendrían ninguna oportunidad» ni siquiera ante los Wolves. «Al ver el calendario, uno cree que es bueno para el Tottenham, pero están fatal; el Tottenham es un buen rival para ellos».

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  • Sunderland v Tottenham Hotspur - Premier LeagueGetty Images Sport

    Tottenham Hotspur: el descenso sería un «momento terrible»

    El exfutbolista Gary Neville advierte que un posible descenso sería un «momento terrible» e «impensable». Jamie O'Hara, ex del Tottenham, califica de «absolutamente impactante» la actuación contra el Sunderland. «Ha sido otra actuación absolutamente lamentable», afirmó. «No puedo creer lo mal que se ha vuelto este equipo. De Zerbi es un buen entrenador, pero no puede hacer milagros; los jugadores tienen que rendir por él», se quejó.

    Pese a los fichajes estivales de Xavi Simons (RB Leipzig) y Joao Palhinha (cedido por el Bayern), gran parte de la costosa plantilla decepciona desde hace semanas. Tras el partido contra el Sunderland, el capitán Cristian Romero también acabó en el punto de mira. 

    ¡Cuesta 30 millones de euros! El Bayern le desea suerte al Tottenham en su lucha por no descender.


  • ¿Lágrimas del capitán Romero? «Una señal equivocada»

    El jugador de 27 años salió del campo al minuto 70 por molestias en la rodilla y se tapaba el rostro. El experto de la BBC, Ben Forster, dudó que fueran lágrimas de dolor y sugirió que el argentino había perdido la fe en su equipo. Nueve minutos antes, los Spurs se habían quedado atrás en el marcador. 

    «Romero es probablemente el único jugador de este equipo que tiene carácter, espíritu de lucha y determinación. Si yo fuera uno de sus compañeros, me gustaría que, tras el partido, les diera una charla a todos y animara al equipo», afirmó el 43 veces internacional inglés, y subrayó: «Quedan 25 minutos para el pitido final. Pero, en mi opinión, las lágrimas envían un mensaje equivocado. Como capitán, no debe hacer eso».

    De Zerbi no dio detalles sobre el estado de Romero y se limitó a decir: «Espero que no sea nada grave. Es un buen tipo y un gran jugador. Lo necesitamos para terminar la temporada». Solo quedan seis partidos para cambiar la dinámica. 

  • FBL-ENG-PR-SUNDERLAND-TOTTENHAMAFP

    El Tottenham, en plena lucha: la batalla por el descenso en la Premier League

    PuestoClubPartidosGolesPuntos
    15Leeds United3137:4833
    16Nottingham Forest3232:4433
    17West Ham United3240:5732
    18Tottenham Hotspur3240:5130
    19Burnley FC3233:6320
    20Wolverhampton Wanderers3224:5817
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