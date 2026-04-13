«No me lo puedo creer»: una sorpresa «gigantesca» en la Premier League impacta a la leyenda del Liverpool Jamie Carragher

«No me lo puedo creer. El Tottenham parece que va a descender», declaró Carragher, y alertó de que los demás equipos amenazados por el descenso «tienen más que ofrecer». Tras esta derrota, el club londinense está, por primera vez en 17 años, en puestos de descenso (puesto 18) tras 32 de las 38 jornadas. A pesar de estar solo dos puntos por encima de la zona de salvación, Leeds United (15.º), Nottingham Forest (16.º) y West Ham United (17.º) han sumado con más regularidad.

El sábado visitará al Brighton & Hove Albion con 111 días sin ganar en la Premier; su último triunfo data de finales de diciembre. Contra el Sunderland, Carragher vio un juego aún peor y destacó la pobre media de 0,15 goles esperados en la segunda parte. Se esperaba que el nuevo técnico, Roberto De Zerbi —el tercero esta temporada tras Thomas Frank e Igor Tudor—, marcara un punto de inflexión.

En las jornadas clave se miden al colista Wolverhampton y al Leeds. Pese a ello, Carragher asegura que, en su actual estado, los Spurs «no tendrían ninguna oportunidad» ni siquiera ante los Wolves. «Al ver el calendario, uno cree que es bueno para el Tottenham, pero están fatal; el Tottenham es un buen rival para ellos».