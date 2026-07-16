«No me lo puedo creer. No entiendo cómo Inglaterra afrontó el partido tras ponerse por delante, ni cómo permitió que Argentina lanzara tantos centros desde posiciones ideales», afirmó Müller en un vídeo que grabó durante un vuelo a Chicago y publicó en sus redes sociales.
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«No me lo puedo creer»: el campeón del mundo alemán se muestra atónito ante la táctica de Thomas Tuchel tras la eliminación de Inglaterra del Mundial
Bastian Schweinsteiger, excompañero de Müller en el Bayern Múnich y la selección alemana, criticó como comentarista de la ARD la táctica de Tuchel tras el 1-0 de Anthony Gordon en el minuto 55.
«La táctica funcionó a la perfección durante los primeros 60 o 65 minutos», afirmó Schweinsteiger. «Los ingleses ya no salían al ataque, ya no tenían el valor de presionar a los argentinos. Cuanto más te dejas empujar hacia atrás, más probable es que, en algún momento, te marquen un gol».
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¿Qué pasó después de que Inglaterra se adelantara en el marcador contra Argentina?
¿Qué pasó? En vez de asegurar su histórica clasificación a la final del Mundial —la primera en seis décadas— con defensa sólida y contraataques precisos, Inglaterra renunció al ataque tras adelantarse.
A partir del minuto 60 el partido se jugó casi en un solo campo, pues Inglaterra cedió la iniciativa sin resistencia. Esa pasividad benefició a Argentina, que combinó con comodidad en campo rival. Messi, liberado, respiró aliviado.
Al ceder tanto terreno, Messi encontró espacio en la derecha para recortar, centrar y generar peligro. Era evidente que esa pasividad sería castigada, pero en el banquillo inglés lo vieron de otra manera.
Thomas Tuchel hizo un cambio defensivo poco antes del final
El entrenador alemán no buscó alejar el peligro de su portería. Sus cambios aumentaron la inseguridad del equipo.
A los 70 minutos sacó al goleador Gordon e ingresó el defensa Ezri Konsa. En el 82, justo antes del golpe final, retiró al mediocampista Declan Rice y entró el zaguero Dan Burn.
Con estos cambios, cualquier intento de aliviar la presión y contraatacar quedó sepultado. En la recta final, Inglaterra se limitó a despejar el balón y aguardar la siguiente oleada rival.
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La prensa inglesa critica duramente a Thomas Tuchel
En el minuto 85, Enzo Fernández rompió el empate con un espectacular disparo lejano que supuso el 1-1. En el segundo minuto del tiempo añadido, Lautaro Martínez marcó el 2-1 definitivo.
«Asumo la responsabilidad», declaró Tuchel tras el partido. «Pero no nos arrepentimos de nada. El equipo lo ha dado todo, nos merecíamos la ventaja. El equipo estuvo genial, pero no logramos mantenerla hasta el final». La prensa inglesa fue dura: «Los aficionados ingleses están furiosos con Tuchel: es su culpa», dijo The Sun, y The Telegraph añadió: «Las críticas durarán años».
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