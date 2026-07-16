Bastian Schweinsteiger, excompañero de Müller en el Bayern Múnich y la selección alemana, criticó como comentarista de la ARD la táctica de Tuchel tras el 1-0 de Anthony Gordon en el minuto 55.

«La táctica funcionó a la perfección durante los primeros 60 o 65 minutos», afirmó Schweinsteiger. «Los ingleses ya no salían al ataque, ya no tenían el valor de presionar a los argentinos. Cuanto más te dejas empujar hacia atrás, más probable es que, en algún momento, te marquen un gol».