«No me lo podía creer»: José Mourinho habla sobre su sorpresiva destitución del Tottenham, días antes de la final de la Copa de la Liga, y explica por qué la amenaza de dejar a Heung-min Son en el banquillo selló su destino

El Tottenham no se clasificó para la Liga de Campeones al final de la temporada 2020-21. Mourinho recuerda que la directiva dejó claro que terminar entre los cuatro primeros era imprescindible, incluso más que la final de la Copa de la Liga.

«Estaba preparado para ello (dirigir a los Spurs en la final). Recuerdo que esa semana debíamos enfrentar al Southampton antes de la final, y mi atención estaba totalmente puesta en la final. Así que fue una sorpresa.

Creo que una de las razones fue que tenía la mente en la final y no en el Southampton. Para el club, no para los aficionados sino para los propietarios, era más importante clasificarse para la Liga de Campeones por motivos económicos, así que el partido contra el Southampton era clave.

Para mí el partido clave era la final: una medalla, una copa, la alegría de la afición. Harry Kane estaba lesionado y era duda, así que, si no se recuperaba, el delantero sería Son. ¡Imagina la final sin Son ni Kane!

Cuando el entrenador me preguntó: “¿Qué opinas del partido contra el Southampton?”, le respondí: “Quiero ganar, pero sin Harry dejaré a Son en el banquillo”. Para ellos la final no importaba mucho, mientras que para mí y para los jugadores lo era todo».