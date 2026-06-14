«No me lo explico»: la sorprendente opinión de Mats Hummels sobre la estrella del PSG, Achraf Hakimi

La opinión de Hummels no es casual: en la temporada 2019/20 ambos jugaron en el BVB, por lo que se conocen bien. Entonces, Hakimi llegó cedido del Real Madrid al Borussia Dortmund por un año.

A pesar de sus grandes actuaciones con el BVB, no se consolidó en el Real Madrid. Tras un paso por el Inter de Milán, el jugador de 27 años fichó por el PSG en 2021, donde ha seguido creciendo hasta convertirse en uno de los mejores laterales del mundo.