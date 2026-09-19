«No me importa mi rendimiento»: el coloso defensivo Jannik Schuster mantiene la humildad mientras el Brentford desmantela al Chelsea para ponerse tercero

Schuster, de 20 años, subrayó que la decisión del equipo de jugar de forma más directa en la segunda parte fue el catalizador del primer gol. A pesar de llevarse el premio al mejor jugador del partido tras una actuación con 12 despejes y dejar la portería a cero, restó importancia a los elogios individuales al hablar con Sky Sports: "Creo que cuando empezó la segunda parte jugamos más directo hacia delante y marcamos después de eso, así que estoy contento. No me importa mi rendimiento. Solo quiero ayudar al equipo, dejar la portería a cero y sumar los tres puntos. Ojalá tenga muchos más minutos".