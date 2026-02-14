«No me importa en absoluto»: la estrella del Manchester United Matheus Cunha apunta al United Strand por su truco con el corte de pelo en una cruda confesión sobre la «presión»

El entrenador interino del United, Michael Carrick, admitió que su equipo había decepcionado al no poder sumar su quinta victoria consecutiva contra el West Ham, pero se mostró aliviado al ver que el gol de Benjamin Sesko en el tiempo de descuento rescataba un punto. «Creo que estamos un poco decepcionados. Definitivamente, no hemos estado a nuestro mejor nivel. Llevamos cinco partidos y hemos jugado a un nivel realmente bueno. Es un campo difícil, nos lo pusieron complicado y, la verdad, no tuvimos la agudeza ni la chispa necesarias para encontrar las respuestas con frecuencia. Pero, al final, hay que dar mucho crédito a los chicos, al espíritu que volvieron a demostrar con el gol en los últimos minutos, justo cuando lo necesitábamos. Es una gran cualidad. Así que nos quedamos con el punto y seguimos adelante.

A veces hay que dar crédito al otro equipo, creo que el West Ham defendió bastante bien y nos lo puso difícil. Es una buena señal que los chicos estén decepcionados. Demuestra que no es suficiente, pero nos quedamos con lo positivo de haber terminado el partido con fuerza.

Demuestra lo difícil y complicado que es ser constante en esta liga. Son cinco partidos sin perder, con cuatro victorias, creo que es una racha bastante buena y algo que tenemos que continuar. Pero cuando lo pones en perspectiva, se ve lo bien que lo han hecho los chicos, y queremos volver más fuertes y seguir mejorando en este pequeño descanso que tenemos entre partidos. [Tenemos que] aprovecharlo bien y volver en mejor posición».