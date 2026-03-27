En una entrevista con «The Anfield Wrap», el exentrenador de los Reds se mostró especialmente sorprendido por la trayectoria del egipcio.
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«No me habría imaginado que algo así fuera posible»: Jürgen Klopp rompe su silencio tras la marcha de Mohamed Salah del Liverpool
«De dónde vino, lo que ha pasado y lo que nos ha dado... es increíble. Cuando trabajas con él, el panorama general es sencillamente absurdo, unas cifras incomparables», dijo Klopp, aludiendo a los numerosos récords de Salah, que, entre otras cosas, es el máximo goleador del LFC en la Premier League. «Quizá dentro de diez años estemos aquí sentados y quizá Ekitike bata su récord, pero va a ser difícil».
Cuando Salah fichó por el Anfield procedente del AS Roma por 42 millones de euros en 2017, dos años después de que Klopp asumiera el cargo, ni siquiera el exitoso entrenador esperaba que se convirtiera en el tercer máximo goleador de la historia del Liverpool. «Fue una alegría, un reto, un trabajo duro por ambas partes y un resultado increíble», explicó el director de fútbol global de Red Bull, y destacó: «No habría podido imaginar que algo así fuera posible: las cifras que puede presumir, los logros, algunos de los cuales seguramente seguirán siendo insuperables».
Klopp, que ganó con Salah, entre otros títulos, una liga y la Liga de Campeones, añadió: «Ya echo la vista atrás y me cuesta creer cómo fue posible algo así. Los goles que ha marcado, la regularidad que ha demostrado, la voluntad y la ambición de seguir creciendo».
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Mohamed Salah, tercero en la lista de máximos goleadores del Liverpool
En total, Salah ha marcado 255 goles y ha dado 112 asistencias en los 435 partidos que ha disputado hasta ahora con la camiseta de los Reds. Ya no le alcanzará para alcanzar el segundo puesto (Roger Hunt, 280 goles) ni el primero (Ian Rush, 339 goles) en la clasificación histórica de goleadores. Sobre todo porque últimamente no todo ha salido según lo previsto. No fue hasta abril del año pasado cuando, tras duras negociaciones, renovó su contrato por dos años más, hasta 2027.
En la temporada actual, Salah está teniendo dificultades para mostrar su mejor nivel y suma relativamente pocas participaciones en goles en la liga: once. A estas se suman otras ocho en las competiciones de copa. Pero tampoco el Liverpool está cumpliendo las expectativas como vigente campeón y, actualmente quinto en la tabla, corre incluso el riesgo de quedarse fuera de la clasificación para la Liga de Campeones.
Salah: «Uno de los grandes dejará el club este verano»
«Espero que pueda terminar la temporada con éxito, aunque sé que Mo solo podrá hacerlo si el equipo gana los partidos y él marca goles», dijo Klopp, y añadió: «Uno de los grandes deja el club este verano; ya veremos dónde acaba».
Salah celebrará su despedida en Anfield el 24 de mayo, en la última jornada de la temporada de la Premier League, tal y como anunció el propio jugador de 33 años el martes. Por el momento, su futuro sigue en el aire. Al parecer, hay interés sobre todo por parte de Arabia Saudí y la MLS.
Mohamed Salah: datos de rendimiento y estadísticas de esta temporada
Partidos 34 Minutos jugados 2685 Goles 10 Asistencias 9