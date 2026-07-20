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«¡No me ha emocionado nada!» - Wayne Rooney critica el «pésimo» espectáculo del descanso de la final del Mundial, con Madonna, Shakira y Justin Bieber
Rooney descarta el espectáculo del descanso del Mundial
Rooney criticó el espectáculo del descanso de la final inaugural del Mundial, asegurando que la larga pausa no le había entretenido. La final entre España y Argentina, en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, incluyó un show al estilo de la Super Bowl.
Rooney, comentarista de la BBC junto a las exestrellas del Manchester City Micah Richards y Joe Hart, fue preguntado por Gabby Logan por el momento más destacado de los 11 minutos del show. El exdelantero del Manchester United y de Inglaterra respondió sin rodeos: no le gustó el espectáculo.
El espectáculo, comisariado por el líder de Coldplay, Chris Martin, incluyó actuaciones de Madonna, Shakira, Justin Bieber, BTS, Burna Boy, los Muppets y los personajes de Barrio Sésamo.
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Las apariciones especiales de famosos no logran marcar la diferencia
Rooney, al elegir su momento favorito del espectáculo del descanso, respondió: «Voy a ser sincero, el mío fue cuando terminó.
Me gustan varios de esos artistas, pero me pareció un asco. No me emocionó y solo quería que volviera el fútbol. Me gusta Burna Boy, me gusta Bieber, me gusta Shakira, pero fue muy soso».
Richards, en tono de broma, lo llamó «amargado» por negarse a disfrutar del espectáculo.
En ITV, Roy Keane lo calificó de «un poco decepcionante, pero creo que la gente en el estadio lo disfrutó más que nosotros».
La tradición del fútbol se une al entretenimiento al estilo estadounidense
El espectáculo del descanso, inspirado en la Super Bowl, marcó un cambio en la final del Mundial y apoyó el Fondo de Educación para Ciudadanos Globales de la FIFA, que busca recaudar 100 millones de dólares para la educación mundial.
La extensa pausa generó debate antes y después de la final sobre su posible impacto en el juego. Las críticas de Rooney reflejaron a quienes piensan que el fútbol debe seguir siendo el protagonista, pese a los esfuerzos de la FIFA por ampliar el espectáculo.
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España gana, pero sigue el debate sobre el espectáculo del descanso.
España ganó la Copa del Mundo al vencer 1-0 a Argentina en la prórroga. Ferran Torres, delantero del Barcelona, marcó el gol decisivo en el minuto 106 para el equipo de Luis de la Fuente.
La victoria de La Roja acaparó la atención, pero el espectáculo del descanso seguirá generando debate. Las críticas de Rooney y las reacciones divididas de otros comentaristas reflejan posturas opuestas sobre si el mayor evento del fútbol debe ser más entretenido.
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