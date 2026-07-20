«¡No me ha emocionado nada!» - Wayne Rooney critica el «pésimo» espectáculo del descanso de la final del Mundial, con Madonna, Shakira y Justin Bieber

Rooney criticó el espectáculo del descanso de la final inaugural del Mundial, asegurando que la larga pausa no le había entretenido. La final entre España y Argentina, en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, incluyó un show al estilo de la Super Bowl.

Rooney, comentarista de la BBC junto a las exestrellas del Manchester City Micah Richards y Joe Hart, fue preguntado por Gabby Logan por el momento más destacado de los 11 minutos del show. El exdelantero del Manchester United y de Inglaterra respondió sin rodeos: no le gustó el espectáculo.

El espectáculo, comisariado por el líder de Coldplay, Chris Martin, incluyó actuaciones de Madonna, Shakira, Justin Bieber, BTS, Burna Boy, los Muppets y los personajes de Barrio Sésamo.



