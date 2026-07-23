«No me gustaron sus palabras»: el director del Nápoles se pronuncia sobre el futuro de Kevin De Bruyne tras sus duras críticas al exentrenador Antonio Conte

De Bruyne sufrió en su primera temporada en la Serie A por un choque de filosofías con su exentrenador. En declaraciones al medio belga Het Nieuwsblad, el mediapunta admitió: «Para mí fue difícil, por supuesto, porque Conte tiene una visión del fútbol muy diferente a la mía; no hay que andarse con rodeos al respecto». Además, cree que el técnico italiano nunca lo alineó en su mejor posición, lo que limitó su influencia pese a su esfuerzo.

Criticó sobre todo el planteamiento defensivo del Nápoles: «Jugamos muy atrás. Si marcas un gol por partido con un 5-4-1… Eso no es precisamente genial», afirmó, y recordó que el máximo goleador del equipo marcó solo 10 goles en toda la temporada. Al ser preguntado si se sentía aliviado por la marcha de Conte, De Bruyne fue claro: «¿Que si me alegro de que Conte se vaya? Por mi parte, sí. En lo que a mí respecta, no tenía por qué quedarse».



