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«¡No me gusta!» - El agente de Benjamin Sesko desata su ira por la etiqueta de «super suplente» del delantero del Manchester United
Frustración por el papel de suplente
Las expectativas eran altísimas cuando Sesko llegó a Old Trafford, y el jugador de 22 años realmente ha encontrado su sitio en 2026. Bajo la tutela de Michael Carrick, el delantero se ha convertido en una fuerza letal, con siete goles en la Premier League desde principios de año. Sin embargo, su tendencia a cambiar el rumbo de los partidos desde el banquillo ha hecho que el apodo de «super-suplente» se haya afianzado entre los comentaristas. Aunque el apodo implica una utilidad táctica específica, su entorno lo ve como una limitación para un jugador que cree haberse ganado un puesto fijo en el once inicial.
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La réplica del «superdelantero»
En declaraciones a Arena Sport, el agente de Sesko, Basanovic, se apresuró a desmentir la idea de que su cliente sea simplemente un jugador de impacto. Argumentó que las estadísticas ofrecen una visión mucho más amplia de las contribuciones del delantero de lo que sugieren los medios de comunicación.
«Si me preguntas por ese apodo [“super-suplente”], no me gusta», dijo Basanovic. «Me gusta mucho más “superdelantero”. Creo que Benjamin es un superdelantero. Ha sido titular en 13 partidos este año y ha salido desde el banquillo en otros 13. Ha marcado la mitad de sus goles cuando ha sido titular y la otra mitad cuando ha salido desde el banquillo. ¡Podemos ver que es un delantero completo y que Benjamin es alguien que se merece el nombre de ‘superdelantero’!».
Gestión de la carga de trabajo
La decisión de utilizar a Sesko como arma desde el banquillo probablemente se deba a criterios científicos más que a una falta de confianza por parte de Carrick. El United ha dosificado cuidadosamente los minutos del esloveno tras las recientes preocupaciones sobre su estado físico, asegurándose de que mantenga su explosividad en el entorno de alta intensidad de la Premier League. Esta estrategia ha protegido al joven de la inmensa presión que supone su elevado precio, al tiempo que ha permitido mantener un alto porcentaje de victorias. Los resultados sobre el terreno de juego sugieren que el United está cultivando con éxito un activo a largo plazo para la temporada 2026-27.
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¿Y ahora qué?
Los Red Devils ocupan actualmente el tercer puesto en la clasificación de la Premier League, con 55 puntos en 31 partidos, solo un punto por delante del Aston Villa, cuarto clasificado. Sus posibilidades de clasificarse para la Liga de Campeones de la próxima temporada siguen siendo altas, pero deben mantener su mejor rendimiento en los siete últimos partidos de la temporada. Su próximo partido será contra el Leeds United en Old Trafford el 13 de abril.