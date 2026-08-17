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«¡No me entra en la cabeza!» - Las leyendas cargan contra la extraña doble ofensiva de fichajes del Chelsea
Alonso cambia el foco del Chelsea en el mercado de fichajes
El mercado de fichajes de verano del Chelsea ha dado un giro importante tras el nombramiento de Alonso. Al asumir el cargo de mánager en lugar del de entrenador, el español exigió un mayor control sobre la estrategia de fichajes del club después de sustituir a Liam Rosenior. Tras una temporada caótica que terminó con un fracaso total a la hora de clasificarse para competición europea, el Chelsea ha abandonado en gran medida su política de fichar jóvenes sin experiencia.
En su lugar, Alonso se está centrando estrictamente en jugadores con experiencia contrastada en la Premier League. Este nuevo enfoque quedó reflejado en un primer momento con las llegadas de Morgan Rogers y Maxence Lacroix. Sin embargo, son los sorprendentes fichajes del veterano dúo formado por Henderson y Welbeck los que más han llamado la atención en el mundo del fútbol.
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Scholes, desconcertado por una estrategia extrema
Con un Chelsea que, como era previsible, vio ocho tarjetas rojas, una cifra récord, la pasada temporada y que desperdició ventajas con frecuencia, Alonso estaba desesperado por añadir liderazgo. Después de perder la opción de Granit Xhaka, el técnico recurrió a Henderson y Welbeck para que se convirtieran en figuras veteranas dentro de la plantilla. Sin embargo, la leyenda del Manchester United Scholes ha cuestionado abiertamente este cambio drástico de política.
«Esos dos jugadores veteranos, da la sensación de que has pasado de un extremo a otro, no me entra en la cabeza», dijo Scholes a The Overlap Fan Debate. «Tienes un montón de chicos de 21 años, vale, trae algo más de experiencia con jugadores de 28 o 29, pero es que estos tienen como 37 o 38. Lo de Xhaka sí lo entiendo, sigue siendo un buen jugador y estuvo brillante en el Mundial.
«Creo que ahí es donde más va a exigirles y donde más influencia van a tener será en el campo de entrenamiento, porque no van a jugar todo el tiempo, especialmente Henderson. Welbeck seguirá entrando, pero ahí es donde van a ser más valiosos. Mira, si el Chelsea tiene dinero para malgastarlo haciendo eso, entonces es cosa suya, ¿no?»
Carragher se hace eco de las preocupaciones sobre el campo de entrenamiento
Los honestos sentimientos de Scholes encontraron un fuerte eco en Carragher, que admitió estar desconcertado por el fichaje de su excompañero en el Liverpool. Henderson, ahora de 36 años, ha tenido una carrera nómada con breves etapas en Al-Ettifaq, Ajax y Brentford desde que dejó Anfield.
«Me parece extraño porque creo que el fichaje procedente del Crystal Palace es realmente bueno», explicó Carragher. «Tienes muchos centrales jóvenes, él llega, conoce la liga y es un jugador con experiencia.
«Pero estás hablando del problema sobre el terreno de juego en términos de tarjetas rojas y de dejar escapar ventajas. ¿Cuánto van a estar sobre el campo Henderson y Welbeck?
«Sé que van a ser geniales en los entrenamientos y nos van a bombardear con esas historias si el Chelsea empieza muy bien: que Henderson y Welbeck son estupendos en el vestuario».
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Un enorme equilibrio para Alonso
A medida que se acerca la nueva temporada de la Premier League, Alonso estará sometido a una enorme presión para justificar rápidamente sus atrevidas decisiones en materia de fichajes. Tendrá que asegurarse de que la valiosísima experiencia que Henderson y Welbeck aportan al vestuario se traduzca en resultados positivos sobre el terreno de juego. Aunque sus minutos de competición puedan gestionarse con cuidado, se espera que el dúo de veteranos guíe a una plantilla relativamente joven a través de periodos complicados y calendarios exigentes.
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