Zidane se enfrentó a preguntas sobre su último partido como jugador durante una rueda de prensa del jueves. Fue expulsado en la prórroga de la final del Mundial de 2006 por propinarle un cabezazo en el pecho a Materazzi.

Antes del partido de la Liga de Naciones de la UEFA entre Francia e Italia, Zidane aclaró sus sentimientos sobre la tarjeta roja que marcó su despedida como jugador. Francia ha ganado sus dos primeros partidos por 0-1 a domicilio, por lo que el viernes será un esperado regreso a casa para el técnico, nombrado recientemente.