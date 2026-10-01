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«No me arrepiento»: Zinedine Zidane rompe su silencio sobre el cabezazo a Marco Materazzi antes del Francia-Italia
Enfrentándose al fantasma de Berlín
Zidane se enfrentó a preguntas sobre su último partido como jugador durante una rueda de prensa del jueves. Fue expulsado en la prórroga de la final del Mundial de 2006 por propinarle un cabezazo en el pecho a Materazzi.
Antes del partido de la Liga de Naciones de la UEFA entre Francia e Italia, Zidane aclaró sus sentimientos sobre la tarjeta roja que marcó su despedida como jugador. Francia ha ganado sus dos primeros partidos por 0-1 a domicilio, por lo que el viernes será un esperado regreso a casa para el técnico, nombrado recientemente.
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Cero arrepentimiento por el incidente
A pesar de la magnitud de la final, que Italia acabó ganando en los penaltis, Zidane se mantiene firme en su postura. Cuando le preguntaron por las imágenes que siguen circulando por todo el mundo, Zidane ofreció una reflexión brutalmente sincera sobre el infame encontronazo.
«No he hablado con Materazzi desde aquel día. No estoy orgulloso de lo que hice, siempre lo he dicho, pero al mismo tiempo no me arrepiento. Es parte de mi carrera. Afortunadamente, eso no es todo lo que hice en mi carrera. Hay momentos positivos y bonitos, y prefiero recordar esos. No puedes tener una carrera formada solo por grandes momentos».
Emotivo regreso a casa
El viernes marca un hito importante, ya que Zidane se sentará por primera vez en el banquillo local del Stade de France desde que sucedió a Didier Deschamps a finales de julio. Su última aparición en el estadio fue como jugador, en un amistoso contra México en 2006.
Zidane expresó una enorme ilusión por la presencia de casi 80.000 aficionados. Francia saltará al campo sin Kylian Mbappe, que se retiró de la convocatoria por una lesión de rodilla, pero Zidane insistió en que cuenta con una plantilla de 23 jugadores en los que puede confiar.
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¿Qué le espera ahora a Francia?
Francia recibe a Italia el viernes antes de centrar su atención en el resto de su campaña en la UEFA Nations League. Zidane tratará de lograr una crucial victoria en casa para afianzar su posición en lo más alto del Grupo A, al tiempo que sigue integrando su visión táctica sin jugadores clave como Mbappe.
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