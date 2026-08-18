Según un informe del Daily Mail, la Premier League ha aprobado un cambio importante en sus normas de retransmisión. A partir de esta temporada, los poseedores de los derechos televisivos, Sky Sports y TNT Sports, emitirán el audio captado por el sistema RefCam durante los partidos en directo.

La RefCam, una cámara montada en el auricular del árbitro, se introdujo la temporada pasada para mostrar su perspectiva, pero ahora se ha ampliado su alcance. Las cadenas ofrecerán audio de hasta dos partidos por semana, lo que revelará los intercambios exactos entre los jugadores y los árbitros. Este avance significa que los aficionados por fin escucharán las conversaciones sin filtrar que tienen lugar sobre el terreno de juego durante los momentos cruciales del partido.