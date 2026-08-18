AFP
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No más secretos: las televisiones de la Premier League se preparan para destapar explosivas conversaciones sobre el césped entre jugadores y árbitros
Reglas de retransmisión ampliadas
Según un informe del Daily Mail, la Premier League ha aprobado un cambio importante en sus normas de retransmisión. A partir de esta temporada, los poseedores de los derechos televisivos, Sky Sports y TNT Sports, emitirán el audio captado por el sistema RefCam durante los partidos en directo.
La RefCam, una cámara montada en el auricular del árbitro, se introdujo la temporada pasada para mostrar su perspectiva, pero ahora se ha ampliado su alcance. Las cadenas ofrecerán audio de hasta dos partidos por semana, lo que revelará los intercambios exactos entre los jugadores y los árbitros. Este avance significa que los aficionados por fin escucharán las conversaciones sin filtrar que tienen lugar sobre el terreno de juego durante los momentos cruciales del partido.
- Getty Images Sport
Decisiones colaborativas y transparencia
El audio no se emitirá completamente en directo, sino que se ofrecerá como parte de repeticiones casi en tiempo real poco después de que se produzcan determinados incidentes. Las situaciones concretas que se televisarán se determinarán de manera conjunta entre las cadenas, la Premier League y el organismo arbitral Pro Ref. La Premier League ha afirmado que emitir este audio «dará a los aficionados una mayor comprensión de cómo y por qué se toman las decisiones».
Además, el Panel Independiente de Incidentes Clave del Partido, que evalúa si decisiones importantes como las tarjetas rojas y los penaltis fueron correctas, empezará a publicar sus veredictos semanales directamente en la web de la Premier League para mejorar la transparencia.
Restricciones sobre los árbitros en activo
A pesar del impulso por una mayor claridad, el audio en directo del árbitro asistente de vídeo durante el partido sigue estando estrictamente vetado en estas retransmisiones debido a la normativa vigente establecida por la International Football Association Board. La nueva opción de audio incluirá exclusivamente las grabaciones del micrófono del terreno de juego, y no las comunicaciones en directo con el árbitro asistente de vídeo.
Mientras tanto, el director de arbitraje Howard Webb seguirá apareciendo con regularidad en el programa Match Officials Mic'd Up para ofrecer un análisis exhaustivo y audio sin editar de decisiones controvertidas. Se espera que el número de partidos televisados con la tecnología RefCam aumente de forma significativa, de 20 encuentros a aproximadamente 45 esta temporada.
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Mirando al futuro
De cara al futuro, la Premier League y Pro Ref están presionando activamente a la International Football Association Board para que flexibilice las restricciones que impiden la retransmisión en directo de las comunicaciones del árbitro asistente de vídeo. Aunque el experimento de audio de la RefCam no estará presente en la jornada inaugural, se probará pronto antes de una implantación más amplia a lo largo de toda la campaña de la máxima categoría.
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