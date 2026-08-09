El centrocampista, de 28 años, ha firmado un contrato en el norte de Londres hasta 2030, con la opción de un año más, poniendo fin a su exitosa etapa en St James’ Park. A pesar de varios acalorados enfrentamientos sobre el terreno de juego con jugadores del Arsenal en las últimas temporadas, Guimaraes reveló que Rice fue uno de los primeros en felicitarle por el fichaje.

En declaraciones a la web oficial del club, Guimaraes arrojó luz sobre la amistosa advertencia que recibió del internacional inglés. «Rice me envió un mensaje: “Ven aquí y, por favor, no más peleas, ahora somos amigos”», admitió el brasileño. «Me alegró que me escribiera, pero el centro del campo que tenemos aquí, desde mi punto de vista, es uno de los mejores de Europa».



