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«No los aislaría»: Michael Carrick sale en defensa del dúo del Manchester United tras su actuación de terror en la Carabao Cup contra el Brighton
El hundimiento copero del United
El Manchester United cayó eliminado en la tercera ronda de la Carabao Cup el miércoles por la noche tras una dramática derrota en casa por 2-3 ante el Brighton. Los locales llegaron a tener una cómoda ventaja de 2-0 en los primeros 10 minutos, antes de sufrir un derrumbe defensivo total en Old Trafford.
El partido supuso la primera vez que Yoro y Heaven fueron titulares juntos en el centro de la defensa esta temporada. Sin embargo, la joven pareja tuvo problemas para hacer frente a la amenaza ofensiva del Brighton, que completó una remontada histórica.
Heaven estuvo directamente implicado en el primer gol del Brighton, mientras que ambos jóvenes quedaron fuera de posición en el posterior empate y en el decisivo tercer tanto. El resultado significó que el Brighton se convirtiera en el primer equipo visitante en más de 50 años en ganar al United tras ir perdiendo por dos goles.
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Carrick protege a sus jóvenes defensores
La deslavazada actuación defensiva provocó duras críticas por parte del comentarista de Sky Sports Jamie Redknapp, que calificó de «inepta» la actuación del joven dúo. El excentrocampista sugirió que la evidente inexperiencia de ambos quedó completamente al descubierto ante la delantera del Brighton.
A pesar de las duras valoraciones externas, Carrick defendió con vehemencia a sus jugadores durante su rueda de prensa previa al partido. El técnico del United subrayó que el resultado debe verse como un fracaso colectivo, y no como una oportunidad para convertir a individuos en chivos expiatorios.
«Creo que empezaron realmente bien el partido, creo que empezamos realmente bien», dijo Carrick a los periodistas. «No se trata de ellos, creo que aprenderán de distintas experiencias y creo que lo han hecho particularmente bien.
»Están en un momento realmente bueno como dos jugadores jóvenes con un gran futuro. Por desgracia, en el fútbol pasas por etapas en las que tienes buenos momentos y otras en las que aprendes mucho cuando las cosas no han ido tan bien, pero yo no los señalaría en absoluto».
Se necesita paciencia con Yoro, de 52 millones de libras esterlinas
Los focos se han posado con especial intensidad sobre Yoro, que llegó procedente del Lille en julio de 2024 en medio de una enorme expectación. El United se impuso a clubes como el Real Madrid, el Paris Saint-Germain y el Liverpool para hacerse con la firma del francés en una operación de 52,2 millones de libras, lo que refleja la profunda confianza del club en su potencial.
Ahora, con 20 años, el defensa suma 55 apariciones en la Premier League, aunque casi la mitad han sido saliendo desde el banquillo. Sus únicas titularidades esta temporada han sido contra el Sabah FK en la Champions League y en el desastre copero nacional ante el Brighton. Sin embargo, Carrick sigue insistiendo en que la fuerte inversión acabará dando sus frutos.
«No tengo ninguna preocupación por Leny», añadió Carrick. «Tiene un futuro fantástico por delante. No hay una fecha límite. Algunos jugadores descubren con 18 años que están a un nivel en el que realmente pueden rendir. A veces es a los 22, 23 o 24 cuando ves que los jugadores empiezan a desarrollarse.
»Con lo que tenemos que tener cuidado, y yo desde luego no lo haré, es con tomar decisiones precipitadas sobre ciertos jugadores solo por un partido, una parte o un momento dentro de un partido. Tenemos mucha confianza en Leny».
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El foco se desplaza hacia el Fulham
El Manchester United debe dejar rápidamente atrás su decepción en la Carabao Cup mientras se prepara para medirse al Fulham en Craven Cottage este domingo. Dadas las vulnerabilidades defensivas mostradas entre semana, se espera de forma generalizada que Carrick vuelva a apostar en el once titular por su consolidada pareja de centrales, Lisandro Martinez y Harry Maguire.
Un resultado positivo en el oeste de Londres es esencial para recuperar el impulso y aliviar la creciente presión sobre la plantilla. Aunque es probable que Yoro y Heaven salgan de la primera línea de exposición inmediata, el inquebrantable respaldo público de su entrenador garantiza que seguirán siendo opciones importantes dentro de la plantilla a medida que se intensifica el calendario de partidos.
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