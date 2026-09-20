El Manchester United cayó eliminado en la tercera ronda de la Carabao Cup el miércoles por la noche tras una dramática derrota en casa por 2-3 ante el Brighton. Los locales llegaron a tener una cómoda ventaja de 2-0 en los primeros 10 minutos, antes de sufrir un derrumbe defensivo total en Old Trafford.

El partido supuso la primera vez que Yoro y Heaven fueron titulares juntos en el centro de la defensa esta temporada. Sin embargo, la joven pareja tuvo problemas para hacer frente a la amenaza ofensiva del Brighton, que completó una remontada histórica.

Heaven estuvo directamente implicado en el primer gol del Brighton, mientras que ambos jóvenes quedaron fuera de posición en el posterior empate y en el decisivo tercer tanto. El resultado significó que el Brighton se convirtiera en el primer equipo visitante en más de 50 años en ganar al United tras ir perdiendo por dos goles.



