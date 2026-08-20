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«No lo veo»: Roy Keane descarta de forma brutal las opciones del Manchester United de ganar el título pese a su enorme fichaje
Keane duda de las credenciales del United para ganar el título
Keane insistió en que los grandes movimientos del United para reforzar la plantilla este verano no serían suficientes para convertirlo en aspirante al título de la Premier League. El equipo de captación del Manchester United se ha centrado especialmente en reforzar el centro del campo tras la salida de Casemiro y la lesión de rodilla de larga duración de Manuel Ugarte.
El United ya ha fichado a Santos procedente del Chelsea por 48 millones de libras y ha activado la cláusula de rescisión de 35 millones de libras de Tielemans en el Aston Villa, mientras se acerca activamente a un traspaso de 65 millones de libras por la estrella del Brighton Carlos Baleba.
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El ex capitán cuestiona la calidad del centro del campo
En declaraciones a Stick to Football, Keane cuestionó si las nuevas incorporaciones dan al Manchester United la calidad suficiente para pelear por los máximos honores junto a Kobbie Mainoo, que impresionó a las órdenes de Carrick la temporada pasada. El legendario excapitán reconoció que el United ahora tiene una buena profundidad en el centro del campo, pero insistió en que a la plantilla todavía le falta para alcanzar el premio definitivo.
Preguntado sobre si la posible llegada de Baleba deja al United con un buen centro del campo, Keane afirmó: "Creo que esa es una buena forma de decirlo, un buen centro del campo. Pero si hablas de ganar la liga, creo que se queda corto. Los grandes problemas del United van a seguir estando en defensa. Ese centro del campo y de cara al ataque, hay una gran amenaza goleadora en el United, fueron muy buenos el año pasado con ello, especialmente cuando Carrick tomó el relevo, eran una verdadera amenaza goleadora".
Los problemas defensivos y el veredicto sobre Tielemans
Más allá de las preocupaciones en el centro del campo, Keane destacó las persistentes vulnerabilidades en toda la línea defensiva del United como el principal obstáculo que impide una pelea por el título.
«El problema está atrás, los laterales y los dos centrales siguen siendo un gran problema», añadió Keane. «Pero sobre el papel, ellos [el centro del campo] destacan como jugadores realmente buenos. Pero, ¿hay ahí un centro del campo campeón de liga? Probablemente no. No, yo no lo veo».
Al evaluar la llegada de Tielemans por 35 millones de libras, Keane elogió al club por evitar salarios descomunales como en anteriores operaciones con Casemiro, pero describió al belga como una opción limitada.
«Tielemans es una apuesta segura para el United», afirmó Keane. «En los últimos años, Casemiro es un buen ejemplo, han llegado jugadores por muchísimo dinero, con salarios muy altos. Tielemans conoce la Premier League, es un buen internacional, y tras haber ido a Old Trafford con Vila y haber tenido éxito, estará bien con la exigencia. Pero, ¿llevará al United a lo más alto? No».
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Carrick aspira a cerrar un fichaje este verano
El United ya invirtió cerca de 200 millones de libras para reforzar su ataque el pasado verano con Bryan Mbeumo, Matheus Cunha y Benjamin Sesko, que mostró mucho potencial a las órdenes de Carrick. Completar el fichaje de Baleba por 65 millones de libras, a quien el United ya intentó contratar hace un año, sigue siendo el siguiente paso inmediato en el mercado para la cúpula de Old Trafford. Carrick debe ahora integrar a sus nuevos refuerzos para el centro del campo y corregir los problemas defensivos si el United quiere demostrar que Keane está equivocado y presentar una candidatura real al título de liga.
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