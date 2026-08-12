Tras una brillante temporada de debut en el BayArena, se han intensificado las informaciones que apuntan a que el Arsenal lidera la carrera por la firma de Kofane. Se sabe que Mikel Arteta está en el mercado en busca de refuerzos ofensivos dinámicos, y el perfil de Kofane encaja perfectamente en la reciente estrategia de fichajes del club del norte de Londres.

A pesar del creciente ruido mediático tanto en Alemania como en Inglaterra, el joven delantero insiste en que su atención ha estado puesta exclusivamente en el terreno de juego. En declaraciones a Kölner Stadt-Anzeiger sobre el supuesto interés desde el Emirates Stadium, Kofane desveló: «No, eso no me llegó. Por lo visto, mi agente habló con una o dos personas. Yo no tuve ningún contacto con nadie».