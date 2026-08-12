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CHRISTIAN KOFANE BAYER LEVERKUSEN Getty Images
Donny Afroni

Traducido por

«No lo sabía»: la estrella del Bayer Leverkusen Christian Kofane reacciona a un precio de 100 millones de euros en medio de los rumores de traspaso que le vinculan con el Arsenal

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C. Kofane
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La sensación del Bayer Leverkusen Christian Kofane ha roto su silencio sobre la intensa especulación que le vincula con un traspaso de alto perfil al Arsenal. El delantero de 20 años, que se ha convertido en uno de los talentos de los que más se habla en la Bundesliga, admitió no tener absolutamente ni idea de la asombrosa tasación que su propio representante le ha puesto.

  • Kofane sigue a oscuras sobre el interés del Arsenal

    Tras una brillante temporada de debut en el BayArena, se han intensificado las informaciones que apuntan a que el Arsenal lidera la carrera por la firma de Kofane. Se sabe que Mikel Arteta está en el mercado en busca de refuerzos ofensivos dinámicos, y el perfil de Kofane encaja perfectamente en la reciente estrategia de fichajes del club del norte de Londres.

    A pesar del creciente ruido mediático tanto en Alemania como en Inglaterra, el joven delantero insiste en que su atención ha estado puesta exclusivamente en el terreno de juego. En declaraciones a Kölner Stadt-Anzeiger sobre el supuesto interés desde el Emirates Stadium, Kofane desveló: «No, eso no me llegó. Por lo visto, mi agente habló con una o dos personas. Yo no tuve ningún contacto con nadie».

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    La asombrosa valoración de 100 millones de euros deja atónito al joven

    Aunque la vinculación con el Arsenal era una novedad para él, Kofane se mostró aún más sorprendido por las cifras económicas que estaba citando su representante. A principios de este año, su agente, Eric Depolo, acaparó titulares al describir al delantero como «un jugador de 100 millones de euros», mientras que Transfermarkt valora actualmente al atacante en unos más modestos 40 millones de euros. Cuando le plantearon esta valoración concreta, la reacción de Kofane fue de auténtica incredulidad.

    «Vaya. No, no lo sabía. Está claro que no me conocéis: no me preocupo por las redes sociales y cosas así», explicó. «No. Mi agente puede decir lo que quiera, y los medios pueden decir lo que quieran sobre eso. Yo estoy aquí para jugar al fútbol.

  • El fútbol sigue siendo la prioridad por encima de la planificación de carrera

    Con solo 20 años, Kofane se encuentra en una encrucijada que a muchos jóvenes deportistas les cuesta gestionar. La tentación de fichar por un gigante global como el Arsenal suele llevar a planificar meticulosamente la carrera, pero el jugador del Leverkusen parece conforme con dejar que sus actuaciones hablen por sí solas. Su prioridad sigue siendo su desarrollo en el BayArena, donde ha encontrado un entorno estable para perfeccionar sus habilidades. Actualmente tiene contrato con el club alemán hasta 2029, lo que da al Leverkusen una posición de fuerza en cualquier futura negociación.

    Sobre su futuro profesional, Kofane afirmó: «Como he dicho, ahora mismo estoy centrado en jugar al fútbol. Pero ahora que lo has mencionado, supongo que tendré que empezar a pensarlo».

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    La batalla por un puesto en el once titular

    De cara a la nueva temporada de la Bundesliga, Kofane afronta una dura competencia por un puesto en el once de Carles Martinez Novell. Con Patrik Schick también peleando por el puesto de delantero centro, Kofane está centrado en aprender de su compañero en lugar de verlo únicamente como un rival. «Patrik es un gran jugador y un profesional extraordinario. Me gusta su mentalidad. Es un jugador en el que te puedes fijar. Intento aprender cosas de él y así desarrollarme como jugador y mentalmente», afirmó Kofane.

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