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«No lo estoy disfrutando»: Gennaro Gattuso admite que tiene miedo pese al liderato de la Lazio tras la victoria sobre el Udinese
Mantener la concentración en la cima
La Lazio ha disfrutado de un inicio impecable de la temporada doméstica, con nueve puntos sumados en sus tres primeros partidos. El último éxito, una dramática victoria por 2-1 de remontada sobre el Udinese, ha afianzado su posición como uno de los primeros aspirantes al Scudetto. Sin embargo, Gattuso está lejos de relajarse. En declaraciones a Sky Sport Italia, el técnico de 48 años expresó su temor innato a que el éxito pueda provocar una bajada de intensidad. Está decidido a mantener a sus jugadores con los pies en el suelo, incluso mientras crece la ilusión en torno al Stadio Olimpico tras su impresionante racha de resultados.
"No lo estoy disfrutando porque tengo este defecto, hay que estar siempre alerta, siempre tengo miedo de que después de las victorias el equipo se venga demasiado arriba, debería disfrutarlo más. Incluso como jugador era así, ya tendré tiempo de disfrutarlo, luego lo disfrutaré dentro de diez años cuando me retire. Soy así, voy buscando situaciones un poco complicadas, sabía adónde venía", dijo Gattuso.
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Desmantelando el pasado para una nueva era
La transición con Gattuso ha estado marcada por un cambio táctico significativo. El entrenador señaló que el equipo se ha alejado de las estructuras rígidas de la etapa anterior para adoptar un enfoque más flexible y agresivo. Según Gattuso, los jugadores han mostrado un carácter inmenso para adaptarse a estos cambios, especialmente después de sufrir un revés en la copa a principios del verano. La victoria en Udine fue una prueba de su resiliencia, ya que remontaron una desventaja en la segunda parte para llevarse los tres puntos gracias a los goles de Davide Frattesi y Albert Gudmundsson.
Al reflexionar sobre los progresos realizados desde su llegada, Gattuso explicó: "La mentalidad y el deseo. Lo desmantelamos todo con respecto al año pasado, cuando había un maestro del 4-3-3, y estamos intentando hacer algo diferente. Los chicos lo están haciendo bien. Lo que estamos intentando proponer no es fácil, pero el equipo está vivo. Felicidades a los chicos, que son extraordinarios por cómo trabajan, felicidades a los árbitros porque no vemos escenas ni pérdidas de tiempo, estamos viendo un buen campeonato".
Construyendo una relación con Lotito
Fuera del campo, la relación de Gattuso con el presidente de la Lazio, Claudio Lotito, ha sido un punto de interés para muchos observadores. Conocidos por sus fuertes personalidades, ambos parecen haber encontrado una dinámica de trabajo funcional que benefició al club durante el mercado de fichajes de verano. Gattuso elogió los esfuerzos de la directiva para cerrar incorporaciones que muchos pensaban que estaban fuera del alcance del club.
Gattuso describió su dinámica con el presidente de la forma habitual: "Con Lotito tenemos una relación de pan, pan y vino, vino, creo que es un hombre inteligente, luego cada uno está hecho a su manera. Con mucha dificultad hicimos un mercado que pensábamos que podía ser menor, buscamos chicos que quisieran venir y tener una temporada particular, tengo que dar las gracias tanto a él como a Fabiani, parecía que podíamos hacer poco pero llegaron algunos chicos que querían venir a toda costa".
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Un reencuentro emotivo con el Milan
El próximo calendario de partidos plantea un desafío emocional para Gattuso, que se prepara para enfrentarse al AC Milan. Tras pasar más de una década en el conjunto rossonero como jugador y, más tarde, ejercer como entrenador, este partido siempre es una cita importante en su calendario. Pese a su profunda conexión personal con el club milanés, Gattuso afronta con profesionalidad la tarea que tiene por delante.
"Siempre era un partido en el que había sesenta mil personas y no las habrá. Echamos de menos a los aficionados. Recuerdo después de la final con el Steaua el desfile junto a mi padre con la gran bandera, cuando vestía la camiseta del Milan era ultra jefe, presidente, entrenador, jugador, fue un sueño que duró 12 años, todas esas alegrías no se olvidan, pero ahora hago otro trabajo y esperamos sumar algunos puntos contra el equipo de mi corazón", señaló Gattuso.
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