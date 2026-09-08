«No lo estoy disfrutando»: Gennaro Gattuso admite que tiene miedo pese al liderato de la Lazio tras la victoria sobre el Udinese

La Lazio ha disfrutado de un inicio impecable de la temporada doméstica, con nueve puntos sumados en sus tres primeros partidos. El último éxito, una dramática victoria por 2-1 de remontada sobre el Udinese, ha afianzado su posición como uno de los primeros aspirantes al Scudetto. Sin embargo, Gattuso está lejos de relajarse. En declaraciones a Sky Sport Italia, el técnico de 48 años expresó su temor innato a que el éxito pueda provocar una bajada de intensidad. Está decidido a mantener a sus jugadores con los pies en el suelo, incluso mientras crece la ilusión en torno al Stadio Olimpico tras su impresionante racha de resultados.

"No lo estoy disfrutando porque tengo este defecto, hay que estar siempre alerta, siempre tengo miedo de que después de las victorias el equipo se venga demasiado arriba, debería disfrutarlo más. Incluso como jugador era así, ya tendré tiempo de disfrutarlo, luego lo disfrutaré dentro de diez años cuando me retire. Soy así, voy buscando situaciones un poco complicadas, sabía adónde venía", dijo Gattuso.