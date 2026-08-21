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«¡No lo entiendo!», Paul Merson carga contra el Manchester United por su «desconcertante» error de 50 millones de libras en el mercado de fichajes
Merson no está convencido por la llegada del brasileño
La decisión del United de acudir al Chelsea para fichar a Santos ha dejado perplejo a Merson, con el comentarista cuestionando la lógica del acuerdo de 50 millones de libras. Manchester United priorizó una renovación del centro del campo este verano tras la salida del veterano mediocentro Casemiro, que puso fin a su etapa en Old Trafford para unirse al Inter Miami junto a Lionel Messi. Sin embargo, Merson sigue muy poco impresionado por el perfil del jugador elegido para cubrir ese vacío.
En declaraciones a Sky Sports, el ex del Arsenal expresó su confusión por la llegada del jugador de 22 años y afirmó: "Simplemente no entiendo el fichaje de Andrey Santos. Puede que me equivoque y que el Manchester United vea algo diferente. Pero muchos aficionados del Chelsea se preguntaban qué hace. No recupera balones, no crea ocasiones, no marca goles. Ese es mi problema".
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La búsqueda de Carrick del equilibrio en el centro del campo
Carrick ha estado desesperado por encontrar el equilibrio adecuado en la medular, especialmente después de quedarse sin objetivos como Sandro Tonali y Elliot Anderson, que se fueron a rivales de la Premier League. Aunque el United aseguró el fichaje de Youri Tielemans por 35 millones de libras al activar su cláusula de rescisión, Merson cree que la incorporación de Santos carece de la intensidad necesaria. «Me gusta el fichaje de Tielemans, es un buen futbolista», continuó Merson. «Pero aunque tengas a Tielemans y Fernandes como buenos futbolistas, necesitas más que eso para recuperar el balón».
Ese escepticismo también lo comparte el excentrocampista del United Paul Ince, quien también expresó su preocupación por la estructura financiera y el camino para el talento de la cantera. Ince dijo a Oddschecker: «Han fichado al chico Santos, del Chelsea, por 50 millones de libras, que es mucho dinero para alguien como él. Creo que aún hay dudas con ese fichaje. Gastarse 50 millones de libras en un joven centrocampista cuando tienes a [Kobbie] Mainoo abriéndose camino desde la cantera me dejó un poco desconcertado».
Santos, listo para el desafío de Old Trafford
Por su parte, Santos parece no dejarse intimidar por las críticas y está centrado en consolidarse como el nuevo corazón defensivo del club. Se espera que el brasileño haga su debut oficial contra el Hull City este fin de semana y ya ha hablado sobre la responsabilidad de heredar un papel que anteriormente ocupaba un quíntuple ganador de la Champions League.
«Casemiro para mí es como una leyenda, ¿sabes?», dijo Santos sobre su compatriota. «Así que ahora se ha ido. Ahora estoy aquí, así que siento que puedo hacer como hizo Casemiro la temporada pasada y estoy aquí para hacerlo».
Santos describió su propio estilo de juego como muy adecuado para las exigencias del sistema técnico de Carrick. «Por mis cualidades, me gusta y prefiero jugar más atrás, como un número seis», añadió. «Así que intento ayudar a mis compañeros sin balón y, con balón, me encanta romper líneas».
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Más refuerzos en camino
A pesar de la importante inversión ya realizada en Santos y Tielemans, el United aún no ha terminado en el mercado de fichajes. Los informes sugieren que el club está cerca de cerrar un acuerdo por Carlos Baleba, del Brighton, para reforzar aún más sus opciones antes de la fecha límite del 1 de septiembre.
Solo el tiempo dirá si esta ambiciosa reconstrucción del centro del campo, encabezada por Santos y potencialmente culminada con Baleba, puede silenciar a los críticos y aportar el equilibrio que Carrick necesita desesperadamente.
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