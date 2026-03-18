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Glatzel PolzinIMAGO / Pressefoto Baumann
Jonas Rütten

Traducido por

«¡No lo entiendo!» La estrella del HSV, relegada al banquillo, arremete contra el entrenador Merlin Polzin en una entrevista explosiva

Por ahora, el HSV se mantiene al margen de la lucha más encarnizada por el descenso. Sin embargo, uno de los héroes del ascenso está provocando ahora un gran revuelo.

Robert Glatzel ha criticado públicamente al entrenador del HSV, Merlin Polzin, en una entrevista que ha causado gran revuelo, y ha expresado su enfado e incomprensión por el hecho de que el que fuera héroe del ascenso apenas tenga ahora protagonismo en el terreno de juego.

A pesar de la marcha de Davie Selke y de las constantes lesiones del nuevo fichaje y capitán Yussuf Poulsen, Glatzel se ha quedado completamente al margen bajo las órdenes de Polzin y apenas suma 393 minutos de juego en la temporada actual. Demasiado poco, opina el jugador de 32 años.

  • «La situación es de lo más frustrante», declaró Glatzel al *Hamburger Morgenpost* tras haber pasado cuatro partidos consecutivos de la Bundesliga en el banquillo durante los 90 minutos. Antes de eso, había sido titular en dos partidos seguidos, contra el Union Berlin y el Mainz 05, e incluso había dado una asistencia de gol. Pero la situación «volvió a dar un giro completo. Nunca antes me había encontrado en una situación así [...], aunque estoy al 100 % de mi forma física».

    Él mismo, debido a la situación tan difícil para él, buscó hablar con Polzin, pero las explicaciones de este último parecen haberle causado aún más incomprensión. «Por supuesto que ya hemos hablado de ello. Y él también tiene sus razones, que me ha explicado claramente. Sin embargo, no entiendo por qué ya no he jugado nada», subrayó el jugador de 32 años: «Recientemente, tras el partido contra el Leverkusen, me acerqué al entrenador de forma proactiva y le pedí una explicación. Me dio sus razones. No quiero hablar de eso en público. Son asuntos internos. No entiendo por qué me quedé en el banquillo en los dos partidos siguientes».

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  • Glatzel no quiere «provocar un incendio» en el HSV... y se marchará en verano

    Tampoco acepta el argumento de que, como delantero clásico de área, ya no encaja en el sistema que Polzin prefiere en el HSV. «No, no lo entiendo del todo. Por supuesto, cada entrenador tiene su propia filosofía de juego. Y, de hecho, muchas veces les ha ido bien sin mí. En principio, soy consciente de que hay partidos en los que se requieren otras cualidades. Por otro lado, en los tres partidos en los que fui titular, también pude demostrar claramente que puedo ayudar al equipo con mi perfil de jugador», aclaró Glatzel, y añadió de manera elocuente: «¡No estoy fuera porque haya jugado mal!»

    Aunque con la entrevista no quería «avivar el fuego ni ponerme por encima del equipo», sino «simplemente desahogarme un poco y posicionarme». «Lo más importante» para él es ahora mantener la categoría con el HSV. Sin embargo, ya no se muestra optimista respecto a su situación: «Es bastante improbable que todo vuelva a dar un giro de 180 grados para mí».

    Aunque Glatzel se refirió a su contrato vigente hasta 2027, también dejó claro que se despedirá del HSV en verano, tras cinco años, si su situación no cambia. «No quiero volver a vivir bajo ningún concepto una situación como la que he tenido en los últimos nueve meses. Eso lo tengo claro».

  • Glatzel se convierte en el goleador imprescindible del HSV: su lesión en la temporada del ascenso marcó un punto de inflexión

    Glatzel fichó por el Hamburgo procedente del Cardiff City en 2021 por, según se rumorea, un millón de euros, y se consolidó en el equipo como el máximo goleador de los últimos años. En los tres años previos a su regreso a la Bundesliga, brilló con unos porcentajes goleadores excepcionales y también destacó como asistente. Sin embargo, en la temporada del ascenso, tras un comienzo de temporada sobresaliente (7 goles en los primeros 6 partidos), sufrió una rotura de tendón y tuvo que estar de baja desde mediados de octubre hasta mediados de marzo.

    Durante ese tiempo, Selke le había arrebatado el puesto de delantero titular. A pesar de la grave lesión, Glatzel logró marcar diez goles en 15 partidos de liga. Sin embargo, al inicio de la nueva temporada, Polzin, a pesar de la marcha de Selke, apenas recurrió a Glatzel, prefiriendo a delanteros más rápidos en el contraataque, como Ransford Königsdörffer. En invierno, el HSV volvió a reforzar el equipo y fichó a Damion Downs, cedido por el Southampton, y recuperó al gran talento Otto Stange, procedente del Elversberg. 

    Glatzel solo ha marcado dos goles esta temporada. En la Copa DFB, anotó el gol de la victoria como suplente en la segunda ronda contra el Heidenheim. En la 12.ª jornada, contra el VfB Stuttgart, fue titular por primera vez en la Bundesliga y marcó inmediatamente el 1-0, pero tuvo que ser sustituido pocos minutos después por una rotura fibrilar.

  • Robert Glatzel en el HSV: datos de rendimiento y estadísticas

    TemporadaPartidosGolesAsistencias
    2025/261621
    2024/251611-
    2023/2435238
    2022/2337198
    2021/2241274
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