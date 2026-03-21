AFP
Traducido por
«No lo entiendo»: Enzo Fernández admite que el despido de Enzo Maresca «ha afectado» al Chelsea
La marcha de Maresca deja secuelas duraderas
Las secuelas de la vergonzosa derrota por 8-2 ante el París Saint-Germain en la Liga de Campeones han puesto de manifiesto profundas divisiones en Stamford Bridge. Fernández ha roto por fin su silencio sobre la destitución de Maresca, que fue despedido tras el empate contra el Bournemouth a finales del año pasado.
- AFP
Confundido por la destitución de Maresca
El entrenador italiano estaba muy vinculado al puesto del Manchester City como posible sucesor de Pep Guardiola, pero su marcha dejó el vestuario del Chelsea sumido en la confusión. Fernández sugiere que la transición no ha sido nada fácil. En declaraciones a los medios argentinos, Fernández no ocultó su frustración por cómo se gestionó la situación.
«No lo entiendo», admitió Fernández. «A veces, como jugador, hay cosas que no entendemos y la forma en que intentan gestionar las cosas. No tengo una respuesta para ti porque no lo sé».
Una pérdida de identidad bajo la dirección de Rosenior
El nombramiento de Liam Rosenior tenía como objetivo estabilizar el equipo, pero los comentarios de Fernández sugieren que los jugadores siguen echando de menos el «orden» táctico que había establecido su predecesor. Las palabras del vicecapitán parecen socavar el actual régimen al poner de relieve precisamente lo que se ha perdido desde que se produjo el cambio de entrenador a mediados de la temporada 2025-26.
«Obviamente, fue una marcha que dolió mucho porque teníamos mucha identidad, él nos daba orden, pero así es el fútbol, a veces es bueno, a veces es malo», explicó el ganador del Mundial. «Pero siempre tuvimos una identidad clara en lo que respecta a los entrenamientos, a los partidos y, obviamente, su marcha nos dolió, especialmente en mitad de la temporada; lo trunca todo».
- Getty
Incertidumbre sobre el futuro en el oeste de Londres
A pesar de que su contrato en Stamford Bridge se extiende hasta 2032, sigue apareciendo en los rumores de una posible salida del club. Según se informa, el Real Madrid y el PSG estarían interesados en ficharlo, y se cree que el Chelsea exigiría una cantidad superior a los 106,8 millones de libras que pagó por él en enero de 2023.
Cuando ESPN Argentina le preguntó sobre su futuro a largo plazo en el club, Fernández se mantuvo evasivo. «No lo sé, quedan ocho partidos y la FA Cup. Está el Mundial y luego ya veremos», comentó, dejando la puerta abierta a una posible salida en verano.
Anuncios