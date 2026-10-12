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«No lo entiendo»: Dwight Yorke carga contra Michael Carrick por el trato a Benjamin Sesko, estrella del Manchester United valorada en 74 millones de libras
Yorke cuestiona las decisiones de los entrenadores
Yorke ha expresado su preocupación por cómo Carrick está gestionando a Sesko. El fichaje procedente del RB Leipzig por 74 millones de libras ha tenido dificultades para hacerse con un puesto habitual en el once titular a las órdenes del actual entrenador.
El Manchester United ha tenido un pésimo comienzo de su nueva temporada en la Premier League. Solo ha ganado uno de sus seis primeros partidos de liga. Su última decepción llegó este fin de semana con un empate ante un Tottenham que jugó con diez en Old Trafford. Bryan Mbeumo adelantó al United, pero Dominic Solanke marcó el empate para los visitantes en el tiempo añadido.
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Exigiendo la titularidad
Sesko sigue lidiando con una lesión persistente de periostitis tibial que podría acabar requiriendo cirugía. Sin embargo, Yorke insiste en que el jugador de 23 años debe ser el delantero centro titular indiscutible una vez que se recupere por completo.
«Cuando miras a los jugadores de arriba, la gran incógnita que tengo con Carrick es por qué no juega Sesko», declaró Yorke a talkSPORT. «Sé que ahora está lesionado, pero hay que ponerlo de nueve. Hay que confiar en el chico, tiene todas las cualidades».
Liderando desde la primera línea
Históricamente, el Manchester United ha dependido de jugadores de ataque dominantes para ganar partidos. Yorke considera que el planteamiento táctico actual no aprovecha al máximo las notables condiciones físicas ni el instinto ofensivo de Sesko.
«El Manchester United siempre ha tenido talento en ataque y siempre hemos tendido a ganar los partidos desde arriba», añadió. «Sí, los defensas también cumplen su función y en el pasado ha habido algunos extraordinarios».
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Se avecina una dura prueba europea
Sigue sin estar claro si Sesko estará en condiciones de disputar el próximo partido crucial del United. El equipo de Carrick afronta mañana por la noche una exigente visita a la capital española para medirse al Atlético de Madrid en competición europea.
Los servicios médicos vigilarán de cerca el problema en la espinilla del delantero antes del esperado encuentro. La decisión sobre una posible operación dependerá probablemente de cómo evolucione su recuperación en las próximas semanas.
Mientras tanto, Carrick debe encontrar la manera de reactivar a un equipo que atraviesa dificultades. El United necesita con urgencia un resultado positivo en España para disipar el creciente pesimismo que rodea al club.
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