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Hansi Flick - هانز فليك - Kooora OnlyKooora.com
Traducido por

No llora por los ausentes ni espera fichajes: Flick, el rey de las innovaciones, convierte las crisis del Barcelona en armas letales

FEATURES
Analysis
Galatasaray vs Barcelona
Galatasaray
Barcelona
Liga de Campeones
H. Flick
Raphinha
L. Yamal
G. Jesus
D. Olmo
A. Gordon
F. Lopez
Turquía
España
Alemania
Brasil
Inglaterra

Las soluciones no se agotan y la diversión está garantizada con el Barcelona de Flick

La victoria del Barcelona ante el Galatasaray (4-1), la noche del martes, no fue solo un nuevo triunfo con el que el conjunto catalán prolonga su arranque perfecto en la Champions League, sino que encerró en sus detalles un mensaje importante sobre la capacidad del técnico alemán Hansi Flick para gestionar las crisis y superar las ausencias, después de haber logrado convertir un partido complicado en una exhibición ofensiva arrolladora, pese a la baja de Raphinha y a no contar con un delantero puro desde el inicio, para confirmar que la fuerza de su equipo no depende de un nombre en concreto.

El encuentro comenzó de forma preocupante para la afición del Barcelona, después de que el Galatasaray se adelantara, pero João Cancelo devolvió al Barcelona al partido con un gol a dos minutos del final de la primera parte, en medio de las dudas sobre la capacidad del conjunto catalán para aprovechar su posesión y transformarla en una superioridad real sobre el campo.

Sin embargo, la segunda mitad mostró una cara completamente distinta del Barcelona, con el mago Lamine Yamal al frente, quien dio dos asistencias en apenas 3 minutos para acabar con las esperanzas del equipo turco. El Barça resolvió así el duelo con una actuación ofensiva destacada y confirmó que la ausencia de algunos nombres influyentes no impidió a Flick encontrar las soluciones adecuadas en los momentos difíciles.



  • FC Barcelona v Feyenoord - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1Getty Images Sport

    La primera innovación: Raphinha, la solución ideal

    El Barcelona ha entrado en la temporada actual con cambios importantes en sus opciones ofensivas, después de desprenderse de Robert Lewandowski y Ferran Torres, y de dirigir su interés durante todo el verano hacia la contratación de Julián Álvarez, delantero del Atlético de Madrid. Sin embargo, sus intentos no se vieron coronados por el éxito, por lo que el club se encontró ante un desafío evidente: mantener su poder ofensivo sin completar la operación con la que contaba para reforzar la posición de punta de lanza.

    Ante estas circunstancias, Hansi Flick no esperó a encontrar la solución ideal en el mercado de fichajes, sino que comenzó a buscar respuestas dentro de su propia plantilla y decidió emplear a Raphinha como punta de lanza, aprovechando su capacidad para moverse en los espacios, presionar a los defensas y llegar al área en el momento adecuado, además de contar con velocidad, habilidad y capacidad para finalizar las jugadas.

    Los resultados llegaron para confirmar el acierto de la idea del técnico alemán, ya que Raphinha se convirtió en una auténtica fuente de peligro para los rivales. Su papel dejó de limitarse a moverse por la banda o a crear ocasiones para sus compañeros, y pasó a ser un elemento decisivo en la finalización de las jugadas, logrando marcar 14 goles entre LaLiga y la Liga de Campeones de Europa, con 12 goles en LaLiga y dos en el torneo continental.

    Con la sucesión de grandes actuaciones, pareció que el Barcelona había encontrado en Raphinha una solución práctica a la crisis del puesto de punta de lanza, después de que el jugador le diera al equipo lo que necesitaba en cuanto a movimientos ofensivos y eficacia ante la portería. Su brillo continuado se convirtió en una parte fundamental del sistema ofensivo construido por Flick, hasta que llegó el parón internacional para poner esa solución ante una prueba difícil y devolver la pregunta sobre la capacidad del equipo de mantener su nivel en ausencia de su estrella brasileña.

  • FBL-AUS-BRA-FRIENDLYAFP

    El Barcelona recibió un duro golpe durante el parón internacional, después de que Raphinha se lesionara con la selección de Brasil, en un momento en el que el jugador atravesaba una de sus mejores etapas goleadoras, algo que generó inquietud sobre la capacidad del equipo para suplir su ausencia, sobre todo porque Flick había apostado claramente por él en la posición de delantero centro, tras conseguir convertirlo en una de las principales claves del juego ofensivo.

    Las dudas eran lógicas si se atiende a los números que había logrado Raphinha y al papel que desempeña dentro del campo, pues no era solo un jugador que marcara goles, sino que se movía constantemente para desordenar a las defensas, abría espacios a sus compañeros y presionaba a los rivales desde el inicio de la construcción de la jugada, funciones difíciles de cubrir recurriendo a otro futbolista que las realice de la misma manera.

    Sin embargo, Flick no dejó que esas dudas se prolongaran demasiado y ofreció una respuesta práctica en el partido ante el Getafe en LaLiga, cuando decidió recurrir a Gabriel Jesus, que llegó al Barcelona en los últimos días del mercado de fichajes, y le dio la oportunidad de jugar como delantero centro. El jugador respondió de forma positiva y marcó un gol en la victoria por 3-0.

    El encuentro ante el Getafe le dio al técnico alemán una nueva alternativa y confirmó que la ausencia de Raphinha no implica necesariamente el derrumbe del sistema ofensivo, ya que la presencia de Jesus le permitió a Flick contar con un delantero puro cuando fuera necesario, manteniendo al mismo tiempo su capacidad de modificar la forma de jugar según las características del rival, lo que otorgó al Barcelona una flexibilidad adicional antes de la cita europea frente al Galatasaray.

    Con el éxito de Jesus en su primera prueba, era natural que las previsiones apuntaran a su titularidad ante el conjunto turco, especialmente ante la falta de opciones en la posición de delantero centro, más allá del atacante brasileño y del joven egipcio Hamza Abdelkarim. Pero Flick decidió optar por una solución completamente distinta y demostrar que la presencia de un delantero puro no es un requisito indispensable para generar peligro.

  • FBL-EUR-C1-GALATASARAY-BARCELONAAFP

    Nueva sorpresa de Flick

    Antes del inicio del duelo ante el Galatasaray, muchos esperaban que Flick arrancara el partido con Gabriel Jesus en la posición de delantero centro, después de que marcara en el encuentro ante el Getafe, sobre todo porque el Barcelona necesitaba un futbolista que ocupara el eje del ataque y diera al equipo presencia dentro del área. Sin embargo, el técnico alemán sorprendió a todos al dejar al atacante brasileño en el banquillo y apostar por una línea ofensiva sin un delantero centro declarado.

    Flick eligió al cuarteto formado por Lamine Yamal, Anthony Gordon, Fermín López y Dani Olmo en la línea de ataque, en un dibujo que sobre el papel parecía otorgar a Olmo el papel de punta más adelantado, pero lo que ocurrió sobre el césped fue mucho más complejo y flexible, ya que los jugadores no se ceñieron a posiciones fijas, sino que intercambiaron funciones y movimientos de una forma que descolocó los cálculos de la defensa del Galatasaray, especialmente con el aumento del ritmo de juego en la segunda parte.

    En algunos momentos, Olmo se movía en zonas interiores y aparecía como el atacante más cercano a la portería, pero no se limitaba a permanecer entre los dos centrales, ya que en ocasiones retrocedía para recibir el balón y participar en la construcción de la jugada. En contrapartida, Fermín López se adelantaba al espacio que dejaba Olmo para aparecer en la posición de delantero centro y dar al equipo una opción adicional dentro del área.

    El asunto no se quedó ahí, ya que Gordon se desplazaba en ocasiones desde la banda hacia el interior y aprovechaba los espacios que surgían como consecuencia de los movimientos de sus compañeros, mientras Yamal conservó libertad para moverse y generar ocasiones desde los costados o para penetrar hacia dentro, lo que hizo difícil para los defensas del Galatasaray identificar al jugador al que debían vigilar o saber quién aparecería en la posición de delantero en el instante siguiente.

    Esta libertad de movimientos no fue un simple intercambio aleatorio de posiciones, sino que reflejó el deseo de Flick de hacer su línea ofensiva más flexible y con mayor capacidad para aprovechar los espacios. En lugar de dar a la defensa del Galatasaray la tarea de vigilar a un solo delantero, la obligó a lidiar con varios futbolistas capaces de entrar en el área, generar ocasiones y finalizar los ataques, algo que se vio con claridad durante la segunda parte, en la que el Barcelona marcó tres goles.

    Lamine Yamal fue uno de los grandes beneficiados de este sistema, después de aprovechar los espacios disponibles ante él y asistir en el gol de Fermín López con un centro medido, para después, tres minutos más tarde, dar el pase del tercer gol a Gordon tras un regate de gran calidad dentro del área, antes de contribuir a la construcción de la jugada que terminó con el cuarto tanto, obra de Karim Adeyemi, confirmando que su influencia no estaba ligada a una posición fija, sino a la libertad de movimientos y a la capacidad de tomar la decisión adecuada en el último tercio.

    En el otro lado, el Galatasaray se encontró incapaz de hacer frente a este cambio, después de desaparecer en ataque en la segunda parte y perder su capacidad de amenazar la portería del Barcelona, mientras que en defensa sufrió ante la presión continua y los movimientos alternados entre los jugadores de la línea ofensiva. Así, el conjunto turco quedó en un claro estado de desconcierto, después de que Flick lograra convertir la ausencia de un delantero centro declarado de una posible debilidad en una ventaja táctica que descolocó al rival.

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  • FBL-EUR-C1-GALATASARAY-BARCELONAAFP

    El Barcelona de Flick es más grande que las ausencias

    El duelo ante el Galatasaray demostró que Flick no se apoya en una única solución para afrontar las crisis, sino que tiene la capacidad de cambiar la fisonomía del equipo en función de las opciones disponibles. Después de utilizar a Raphinha en la posición de punta de ataque, donde el jugador logró un éxito notable, recurrió a Gabriel Jesus para suplir su ausencia frente al Getafe y, ante el Galatasaray, decidió prescindir por completo del delantero puro para apostar por un sistema ofensivo basado en la permuta de posiciones y la presión constante.

    Y lo más importante es que estas soluciones no fueron meras ideas teóricas, sino que sus resultados se vieron sobre el césped. Tras una primera parte que terminó con empate 1-1, el Barcelona logró marcar tres goles en el segundo tiempo, aprovechando los desmarques de sus jugadores y la libertad de sus funciones, mientras que el Galatasaray fue incapaz de encontrar una respuesta adecuada a los cambios que impuso el conjunto catalán.

    De este modo, Flick envió un mensaje claro: la ausencia de Raphinha no significa que el Barcelona pierda su peligrosidad, y que Jesus se siente en el banquillo no impide al equipo ofrecer una actuación ofensiva contundente, siempre que exista una estructura clara, funciones flexibles y una comprensión colectiva de la forma de jugar.

    La noche del Galatasaray demostró que el Barcelona ya cuenta con más de un camino para llegar a la portería y que Flick es capaz de innovar cuando las circunstancias se complican: no se detiene ante la ausencia de un jugador, por importante que sea, sino que reordena sus cartas y busca la solución que mejor se adapta al partido. Así confirma que la verdadera fuerza del equipo no reside únicamente en los nombres, sino en el sistema que permite a cada jugador suplir al otro y contribuir a marcar la diferencia.


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