¿Tienes más de 18 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

Goal.com
En directo€50

Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales
Todo sobre apuestas en GOAL
FBL-US-MIAMI-YOUTH CUPAFP
Adhe Makayasa

Traducido por

«No»: Lionel Messi apaga los rumores que vinculan a su hijo Thiago con un regreso al Barcelona en un contundente intercambio

Fichajes
L. Messi
Inter Miami CF
Major League Soccer
Barcelona
Primera División

Lionel Messi ha descartado de forma tajante las especulaciones que vinculaban a su hijo mayor, Thiago, con un regreso a la academia La Masia del Barcelona. Antes del partido de la Leagues Cup de Inter Miami contra el Atlético San Luis, la leyenda argentina dio una rotunda respuesta de una sola palabra para dejar claro que el centrocampista de 13 años seguirá en Florida para continuar con su desarrollo.

  • La estrella del Inter Miami lo aclara

    Los rumores que circulaban en las redes sociales sobre el posible traslado de Thiago a la academia La Masia del Barcelona fueron rápidamente desmentidos por su padre. Abordado por el periodista Bruno Vain antes del partido de la Leagues Cup de Inter Miami, la leyenda argentina puso fin de forma tajante a la especulación con una breve respuesta. La contestación directa del exganador de la Copa del Mundo confirma que su hijo se quedará en Florida para continuar su progresión en la cantera del club de la Major League Soccer.

    • Anuncios
  • Illinios Newell's Cup: Newell's Old Boys v Inter MiamiGetty Images Sport

    Una sola palabra zanja las especulaciones

    Vain detuvo al capitán de Argentina para aclarar los rumores sobre el futuro de su hijo mayor. Al ser preguntado: "¿Se va Thiaguito?", Messi ofreció una respuesta simple e inequívoca: "No".

    Hablando anteriormente sobre el estilo de juego de Thiago en la academia de Miami, Messi dijo a Simplemente Futbol: "Es más reflexivo, más organizador, más centrocampista".

  • Los vínculos anteriores alimentan los rumores

    La especulación sobre un posible regreso cobró fuerza dado que Thiago ya pasó por la Barça Escola entre 2016 y 2019, antes de incorporarse más tarde a la academia juvenil del Paris Saint-Germain durante la etapa de su padre en Francia.

    Ahora, con 13 años, su actual fase de desarrollo ha suscitado comparaciones con el temprano traslado de su padre de Rosario a Cataluña. Estos informes resurgieron justo cuando se cumplió el quinto aniversario de la emotiva salida de Messi del Barcelona, el 5 de agosto de 2021, tras la crisis financiera del club.

    • ¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

    Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

    Sigue a GOAL en Google
  • Inter Miami CF v Vancouver Whitecaps FC - Audi 2025 MLS Cup FinalGetty Images Sport

    La trayectoria de desarrollo juvenil continúa

    Thiago seguirá perfeccionando sus habilidades como creador de juego en el centro del campo en la academia de Miami, al margen de las especulaciones sobre un posible traspaso al extranjero. Su objetivo inmediato es seguir desarrollando gradualmente su carrera en categorías inferiores en Estados Unidos, con el apoyo total de su familia.

    Mientras tanto, Messi sigue liderando al Inter Miami sobre el terreno de juego en su lucha por conquistar títulos nacionales y regionales en lo que queda de temporada.

Amistosos
Nottingham Forest crest
Nottingham Forest
NFO
Barcelona crest
Barcelona
BAR
Leagues Cup
Inter Miami CF crest
Inter Miami CF
MIA
Monterrey crest
Monterrey
MON