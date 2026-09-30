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«¡No les iban a dejar perder!» - El técnico del Fulham, Alvaro Arbeloa, acusado por la FA tras acusar a los árbitros de favorecer al Manchester United después del drama final en Craven Cottage
Arbeloa, en el punto de mira por sus acusaciones contra el árbitro
La Football Association ha acusado oficialmente a Arbeloa de conducta indebida tras una serie de comentarios controvertidos realizados después del empate 1-1 del Fulham con el Manchester United, en el que el equipo de Michael Carrick tuvo la fortuna de rescatar un punto gracias a un disparo desviado de Matheus Cunha en el minuto 89 el 20 de septiembre.
En su valoración del arbitraje, Arbeloa sugirió que el equipo arbitral estaba sesgado a favor del conjunto de Carrick. El comunicado de la FA aclaró que la acusación se refiere a comentarios que «implican parcialidad y/o cuestionan la integridad de un árbitro». Esta medida disciplinaria añade más presión al técnico del Fulham, que ha tenido un inicio difícil en el banquillo de Craven Cottage desde su llegada en verano. El español tiene hasta el jueves para presentar una respuesta formal ante el organismo rector en relación con las acusaciones.
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El drama final provoca una entrevista explosiva
La frustración de Arbeloa se desbordó después de que Cunha marcara un empate muy desviado en el minuto 89 para rescatar un punto para el Manchester United. El Fulham parecía encaminado a sumar los tres puntos después de adelantarse en el minuto 63 gracias a un gol en propia puerta de Lisandro Martinez, lo que dejó al entrenador furioso por lo que percibió como un arbitraje inconsistente durante todo el partido. En una entrevista sincera después del encuentro, el técnico del Fulham expresó su convicción de que el resultado estuvo influido por factores ajenos al control de los jugadores sobre el terreno de juego.
Arbeloa no se contuvo en sus críticas, al afirmar que el árbitro había señalado «todas las faltas» a favor del United. Después elevó aún más el tono de su discurso al hacer referencia a controversias arbitrales anteriores relacionadas con el United, en particular una discutida decisión del VAR en el derbi de Mánchester. Durante la entrevista, Arbeloa comentó: «Supe después del partido contra el Man City que no iban a dejar que el Manchester United perdiera aquí». Estos comentarios concretos están en el centro de la investigación de la FA sobre su conducta.
Las dificultades continúan para ambos clubes
El empate en Craven Cottage puso de manifiesto las continuas dificultades de ambos clubes en las primeras fases de la campaña de la Premier League. El Fulham ocupa actualmente la 19.ª posición de la tabla con solo dos puntos, tras haber sumado empates ante el Manchester United y el Liverpool, además de sufrir tres derrotas a manos del Crystal Palace, el Sunderland y el Chelsea.
La forma del Manchester United ha sido igual de irregular, con el equipo de Carrick logrando solo una victoria en sus primeros cinco partidos de liga. Ese único triunfo llegó ante el recién ascendido Ipswich Town, entre una derrota en la jornada inaugural frente al Hull City, un empate con el Everton y una dolorosa derrota en el derbi de Mánchester.
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Partidos cruciales por delante para Arbeloa
Tras la conclusión del actual parón internacional, el equipo de Arbeloa volverá a la acción en la Premier League con un partido fuera de casa ante el Ipswich Town el 10 de octubre. Después, el Fulham recibirá al Hull City en Craven Cottage el 17 de octubre, mientras el entrenador continúa en busca de la primera victoria liguera de la temporada.
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