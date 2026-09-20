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«No les habrían dejado perder»: Álvaro Arbeloa acusa a los árbitros de favorecer al Manchester United tras el golpe tardío del Fulham
Arbeloa desata su furia por el arbitraje
Arbeloa no se mordió la lengua en su valoración del arbitraje tras el empate 1-1 del Fulham con el Manchester United, al sugerir que el equipo arbitral estuvo influido por las consecuencias del reciente derbi de Mánchester. El Fulham parecía encaminado hacia una victoria histórica hasta que un disparo desviado de Matheus Cunha en el minuto 89 evitó un bochorno al United.
Sin embargo, Arbeloa terminó furioso por la secuencia de acontecimientos que condujo al gol, ya que el árbitro Peter Bankes señaló a favor del United una falta que el técnico del Fulham consideró «blanda» en la línea de medio campo tras una entrada de Cesar Palacios sobre Harry Maguire apenas 35 segundos antes del empate. El español afirmó que el equipo arbitral señaló «todas las faltas» a favor del United como reacción a la polémica generada por el gol de la victoria concedido erróneamente a Erling Haaland en Old Trafford el fin de semana anterior.
En declaraciones a Sky Sports tras el pitido final, Arbeloa sugirió que los árbitros estaban compensando por el polémico gol de la victoria que Erling Haaland marcó para el Manchester City contra el United el pasado fin de semana. «Todas las faltas para ellos», dijo Arbeloa. «Se puede ver antes de que marcaran, la falta sobre Maguire, que es un tipo de 100 kilos. Cada decisión era para ellos. Y yo ya lo sabía. Después del partido contra el Man City, no iban a dejar que el Manchester United perdiera aquí. Merecimos un poco más. Estuvimos muy cerca. Muy, muy cerca. Tuvimos un poco de mala suerte otra vez. Sabíamos que iba a ser difícil contra este gran equipo. También sabíamos lo que pasó la semana pasada. Hemos visto lo que han estado haciendo los árbitros durante todo el partido, así que fue un partido difícil. Y tuvimos mala suerte».
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Claridad y serenidad en la sala de prensa
Cuando Arbeloa compareció en la rueda de prensa posterior al partido, el técnico del Fulham, que se hizo cargo del club este verano tras su salida del Real Madrid, parecía haber comprendido el peso de sus acusaciones anteriores.
«Mi inglés no es tan bueno», admitió Arbeloa ante los periodistas. «Puede que me explicara muy mal y prefiero no decir nada sobre los árbitros porque nunca se sabe. Cuando dices algo que no tienes que decir, es mejor mantener la calma, centrarte en el rendimiento de mi equipo y en el próximo partido. No estoy realmente contento. Como he dicho, necesito estar concentrado y poner mi energía en todas las cosas que tengo que mejorar. [Maguire] es un chico muy grande y quizá no fue falta. Pero está bien. Como he dicho, prefiero analizar el partido, los jugadores, los sistemas y eso es lo mejor para ganar. Ya saben, cuando empatas un partido así, quizá estás un poco frustrado».
Los expertos opinan sobre la falta de Maguire
Aunque Arbeloa consideró que su equipo salió perjudicado, el excapitán del Manchester United Ashley Young no compartió la valoración de que la falta sobre Maguire no existió. Young sostuvo que, aunque Maguire utilizó bien su presencia física, el contacto de Cesar Palacios fue ilegal. «Es falta clarísima», dijo Young a Sky Sports. «Palacios no está mirando al balón, va directamente a la espalda de Maguire. Sé que él [Arbeloa] dice que Maguire pesa 100 kg, pero es inteligente, está esperando a que se cometa la falta».
Louis Saha, que representó a ambos clubes durante su carrera como jugador, se mostró en la misma línea al considerar que la experiencia desempeñó un papel clave en la acción. Señaló que Maguire fue listo en la forma en que se colocó para provocar el contacto del jugador del Fulham. «Lo es. Puede que sea una falta blanda, pero ahí es donde algunos jugadores tienen experiencia, usan su cuerpo de la manera correcta. En su posición, él [Maguire] sintió que no podía controlar el balón, así que fue una acción muy inteligente de Maguire», dijo Saha cuando le preguntaron si era falta.
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Ambos equipos llegan con dificultades antes del parón internacional
El empate 1-1 sirve de poco para aliviar la presión sobre ambos equipos en la clasificación de la Premier League. Los hombres de Michael Carrick al menos evitaron una tercera derrota en una semana agotadora, pero llegan al parón internacional atascados en la 12.ª posición, después de haber sumado solo cinco puntos en sus primeros cinco partidos, igualando su peor arranque histórico en una campaña de la Premier League, establecido en 2014-15.
Para el Fulham, el punto les mantiene 19.º con solo dos puntos, todavía sin ganar y solo por delante del colista Tottenham por diferencia de goles. Ambos equipos buscarán ahora reagruparse durante el parón internacional, con el Fulham viajando para enfrentarse al Coventry City el 10 de octubre, mientras que el Manchester United recibirá al Tottenham en Old Trafford ese mismo día.
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