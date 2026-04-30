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¡No le impresionó! Diego Simeone explica por qué el épico PSG 5-4 Bayern «no fue un buen partido»
Empate en el Metropolitano
Atlético y Arsenal empataron 1-1 en la ida de semifinales de la Liga de Campeones, dejando la eliminatoria abierta para la vuelta en Londres. Viktor Gyokeres abrió el marcador de penalti justo antes del descanso, pero Julián Álvarez igualó también desde los once metros tras una revisión del VAR en la segunda parte. Aunque Antoine Griezmann acertó el larguero, ninguno marcó el gol decisivo en un duelo de alta disciplina táctica.
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La táctica por encima del espectáculo
Simeone destacó tras el partido la disciplina de su equipo y lo contrastó con el caótico duelo de nueve goles entre PSG y Bayern del día anterior. Recordó que, aunque al público le gustan los encuentros con muchos goles, esos resultados suelen venir de errores defensivos que los entrenadores prefieren evitar.
En la ida contra el Arsenal, Simeonevaloró: «Ellos han ganado 10 y empatado 3 en la Champions. La primera parte fue táctica, con pocos tiros. En la segunda subimos el ritmo, ellos bajaron y no marcamos más, pero fue un buen partido.
Cuando un partido acaba 5-4, todos dicen: “¡Qué gran partido!”. Yo digo: “¡Nos han marcado cinco!”. Para los entrenadores no es tan bueno, pero en la tele fue precioso».
Preocupación por las lesiones en el Atlético
Más allá de la táctica, el Atlético vigila la forma física de sus jugadores clave antes del partido de vuelta en el Emirates Stadium. Álvarez, que llegó a diez goles en la competición con su penalti, y su compañero en la delantera, Alexander Sorloth, tienen problemas físicos.
Al informar sobre la plantilla de cara al duelo en Londres, Simeone añadió: «Álvarez tenía un pequeño problema en el tobillo, Sorloth una lesión en el tendón de la corva. Queremos hacerlo bien e intentaremos dar lo mejor de nosotros mismos. Seguro que todos querrán recuperarse para estar allí, pero no lo sé».
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Encuentro decisivo entre el Arsenal y el Atlético
En seis días se verán las caras en la vuelta. El Arsenal, con 13 partidos sin perder, busca igualar el récord. El equipo de Mikel Arteta parte con la ventaja de jugar en casa, aunque el orden táctico de Simeone lo convierte en una amenaza al contraataque. La duda sobre la recuperación de Álvarez y Sorloth obliga al cuerpo médico colchonero a trabajar contrarreloj para que sus delanteros estén listos para viajar al Emirates.