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«No le importan los récords»: Rodrigo De Paul elogia la generosidad de Lionel Messi tras su tripleta en el Mundial
Una hazaña de Argentina que iguala el récord
Tras un gran inicio en el Mundial, Argentina mostró su potencia. De Paul elogió a Messi, quien marcó tres goles en la victoria 3-0 ante Argelia.
Con 38 años, el astro igualó el récord de Miroslav Klose, con 16 goles en Copas América. Durante 80 minutos mostró una clase magistral: 57 toques, cuatro tiros a puerta, 81 % de acierto en pases y dos asistencias clave.
Además, registró un 81 % de precisión en los pases y dio dos pases clave. Su compañero destacó que, pese a estas cifras, el ocho veces ganador del Balón de Oro mantiene los pies en la tierra.
- AFP
Dar prioridad al grupo en su conjunto
El centrocampista explicó a la prensa por qué el delantero es clave para la plantilla, que aspira a su segundo Mundial consecutivo. Tras ganar en Catar hace cuatro años, el gigante sudamericano confía en su estrella para repetir título.
De Paul destacó la actitud desinteresada del capitán y explicó que, para el emblemático delantero, los logros colectivos siempre prevalecerán sobre los hitos personales. «Es una ventaja contar con Leo, por cómo gestiona al grupo y lo lleva hacia adelante, por cómo es él», explicó De Paul. «No le importan los récords individuales, da prioridad al grupo y, para nosotros, eso es increíble».
Líder imprescindible del equipo
Su compañero en el centro del campo, Alexis Mac Allister, destacó esa influencia única y desmintió que la selección pueda funcionar sin su famoso número 10.
La estrella del Liverpool dejó claro lo mucho que influye el delantero en el vestuario: «¡No hay palabras para describir a Messi! Si alguien pensaba que este equipo era mejor sin Leo… ha quedado claro que él es el más importante».
Los campeones lideran el Grupo J por diferencia de goles tras sumar tres puntos en su debut.
- AFP
¿Qué les depara el futuro a Messi y a Argentina?
El 22 de junio, en Dallas, Argentina enfrentará a Austria para definir el primer lugar del grupo, tras la victoria europea por 3-1 sobre Jordania. Luego cerrará la fase de grupos ante Jordania. Si su estrella mantiene este nivel, retener el título mundial es una opción real.