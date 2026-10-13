Preguntado por la defensa del United, después de que Yoro debutase recientemente con la selección absoluta de Francia, Parker, campeón de la Premier League y de 1,70 m de estatura, que habló por cortesía de FreeBets, declaró a GOAL: «¡Nunca voy a cuestionar la estatura de nadie!»

«Jugué ahí [de central] en muchos partidos. Lo hice durante cuatro años en el Queens Park Rangers y tres en el Fulham. Y fueron tres años en la División 3 y uno en la División 2. Recuerda cómo era la División 3 por aquel entonces: todo era físico, y no lo hice mal.

«Creo que es un central [Martinez] muy bueno e inteligente. Cuando no juega, se le echa de menos porque no hay nadie más que pueda sacar el balón rápido desde atrás. Todo el mundo se fija en sus errores.

«Harry Maguire comete muchos errores. Se coloca mal, no tiene velocidad para recuperar la posición, tarda mucho en jugar el balón, da demasiados toques y pasa hacia atrás demasiadas veces. Así que, si vas a hablar de él, creo que también tienes que hablar de Maguire.

«Y, si vuelves a dejar a ambos fuera, necesitan dos centrales. Creo que tienen uno bueno en la plantilla que me gusta: De Ligt. Si estuviera en forma, para mí siempre jugaría. Pero el problema es, creo, que tiene una dolencia de espalda. Con los problemas de espalda nunca puedes hacer nada. En realidad, nunca sabes cómo está. Solo lo sabe quien los padece, y tienes que confiar en que te diga cómo se encuentra. Pero, si consiguieran recuperarlo y él encadenara varios partidos, entonces la cuestión sería quién jugaría a su lado.

«Tenemos que creer, porque Zinedine Zidane lo dijo, que Yoro era esto y aquello. He visto a Yoro jugar de central en el United y es un manojo de nervios. El fútbol de selecciones es un poco distinto, especialmente el de hoy, que ha bajado muchos niveles: es completamente diferente a jugar en la liga. Porque ahí los rivales te atacan de frente una y otra vez, corres constantemente hacia tu propia portería y parece que a Yoro eso le cuesta.

«Sigo sin estar seguro, pero dos centrales marcarían una gran diferencia. Los adecuados. Me gustaría que uno de ellos fuera De Ligt y ver hasta dónde llega el United, pero, para mí, Martinez siempre estaría en el equipo ahora mismo porque es quien puede liderarlo.

«Lidera con el ejemplo y es el que tiene garra. Sinceramente, creo que mucha gente se ensaña con él. Simplemente pienso que, si lo juntas con De Ligt, tienes dos centrales muy buenos en el Manchester United».