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«¡No le dan las piernas y es un manojo de nervios!»: Dos defensas del Manchester United no convencen y surgen dudas sobre el campeón del mundo Lisandro Martinez
Las fisuras defensivas resultan difíciles de cerrar
Los problemas defensivos han seguido perjudicando al Manchester United esta temporada, y las porterías a cero escasean. Solo ha conseguido una en lo que va de la temporada 2026-27, ante el Sabah en la Champions League, y ninguna en la Premier League.
El entrenador Michael Carrick, cuyo futuro es objeto de numerosas especulaciones, ha introducido cambios en su línea de cuatro defensas en varias ocasiones. Todavía no ha encontrado una fórmula que funcione, y el Manchester United lleva cuatro partidos de liga sin ganar.
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Martinez se enfrenta a algunas preguntas incómodas
Se han dejado cinco puntos ante rivales con diez jugadores: en septiembre sufrieron una derrota en el derbi contra su acérrimo rival, el Manchester City, y en su último partido el Tottenham les arrancó un empate de forma dramática.
El campeón del mundo Martinez no estuvo acertado ante el Tottenham: no logró despejar el centro del minuto 92 que Dominic Solanke desvió de cabeza hacia una esquina de la portería y vuelve a estar bajo la lupa.
La estatura del expeditivo argentino ha sido objeto de debate durante años, pese a tratarse de un central supuestamente dominante, pero quienes le rodean en Old Trafford tampoco han convencido, mientras que el neerlandés Matthijs de Ligt lleva casi 11 meses sin jugar.
Maguire y Yoro pasan a estar bajo la lupa
Preguntado por la defensa del United, después de que Yoro debutase recientemente con la selección absoluta de Francia, Parker, campeón de la Premier League y de 1,70 m de estatura, que habló por cortesía de FreeBets, declaró a GOAL: «¡Nunca voy a cuestionar la estatura de nadie!»
«Jugué ahí [de central] en muchos partidos. Lo hice durante cuatro años en el Queens Park Rangers y tres en el Fulham. Y fueron tres años en la División 3 y uno en la División 2. Recuerda cómo era la División 3 por aquel entonces: todo era físico, y no lo hice mal.
«Creo que es un central [Martinez] muy bueno e inteligente. Cuando no juega, se le echa de menos porque no hay nadie más que pueda sacar el balón rápido desde atrás. Todo el mundo se fija en sus errores.
«Harry Maguire comete muchos errores. Se coloca mal, no tiene velocidad para recuperar la posición, tarda mucho en jugar el balón, da demasiados toques y pasa hacia atrás demasiadas veces. Así que, si vas a hablar de él, creo que también tienes que hablar de Maguire.
«Y, si vuelves a dejar a ambos fuera, necesitan dos centrales. Creo que tienen uno bueno en la plantilla que me gusta: De Ligt. Si estuviera en forma, para mí siempre jugaría. Pero el problema es, creo, que tiene una dolencia de espalda. Con los problemas de espalda nunca puedes hacer nada. En realidad, nunca sabes cómo está. Solo lo sabe quien los padece, y tienes que confiar en que te diga cómo se encuentra. Pero, si consiguieran recuperarlo y él encadenara varios partidos, entonces la cuestión sería quién jugaría a su lado.
«Tenemos que creer, porque Zinedine Zidane lo dijo, que Yoro era esto y aquello. He visto a Yoro jugar de central en el United y es un manojo de nervios. El fútbol de selecciones es un poco distinto, especialmente el de hoy, que ha bajado muchos niveles: es completamente diferente a jugar en la liga. Porque ahí los rivales te atacan de frente una y otra vez, corres constantemente hacia tu propia portería y parece que a Yoro eso le cuesta.
«Sigo sin estar seguro, pero dos centrales marcarían una gran diferencia. Los adecuados. Me gustaría que uno de ellos fuera De Ligt y ver hasta dónde llega el United, pero, para mí, Martinez siempre estaría en el equipo ahora mismo porque es quien puede liderarlo.
«Lidera con el ejemplo y es el que tiene garra. Sinceramente, creo que mucha gente se ensaña con él. Simplemente pienso que, si lo juntas con De Ligt, tienes dos centrales muy buenos en el Manchester United».
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De Ligt, listo para regresar tras una larga ausencia
Carrick ha sugerido que De Ligt podría regresar por fin a los terrenos de juego en el duelo del United contra el Atlético de Madrid en la Champions League este martes. El jugador disputó algunos minutos en un amistoso a puerta cerrada ante el Lausanne-Sport, club hermano del United.
Sin embargo, el neerlandés podría estar falto de ritmo tras tanto tiempo de baja, y el United, especialmente su cuestionado entrenador, no puede permitirse contar con jugadores que no estén al máximo ante una serie crucial de partidos fuera de casa.
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