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«¡No la quiero!» - La leyenda del Manchester United Wayne Rooney RECHAZA el regalo de una medalla de ganador de la Premier League 2012 «inmerecida» mientras el Manchester City se enfrenta a una amenaza sin precedentes de que le retiren el título
Rooney se desmarca del debate sobre las medallas
El veredicto de culpabilidad de Manchester City por sus numerosas infracciones financieras ha desatado un intenso debate sobre la legitimidad de sus triunfos pasados. La decisión sin precedentes ha dejado a aficionados, jugadores y analistas preguntándose cómo quedará reflejada en la historia del fútbol la era de dominio del club entre 2009 y 2018.
Ante la posibilidad de que la Premier League despoje al City de sus títulos, han surgido campañas que exigen justicia retroactiva para los subcampeones. Sin embargo, Rooney se ha desmarcado con firmeza de las crecientes peticiones para reasignar a Manchester United el título de 2011-12.
Manchester United perdió aquel título por diferencia de goles en la última jornada de aquella campaña, después del dramático gol de Sergio Agüero en los instantes finales ante el Queens Park Rangers. A pesar de aquella decepción, Rooney sigue insistiendo en que el equipo de Sir Alex Ferguson no hizo lo suficiente para merecer el trofeo.
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«No me sentiría cómodo»
En Stick To United, el exseleccionador de Inglaterra abordó el debate en curso y dejó clara su postura. "He oído que Rio ha salido diciendo lo de conseguir otra medalla de la Premier League... Sinceramente, no me sentiría cómodo aceptando otra medalla de la Premier League", admitió Rooney. "No creo que la merezcamos, no hicimos lo suficiente esa temporada para ganar la liga. Creo que teníamos seis o siete puntos de ventaja cuando quedaban cuatro o cinco partidos y lo dejamos escapar".
Rooney también mostró simpatía por la plantilla del City, al sugerir que probablemente no sabía nada de cualquier irregularidad fuera del campo. "He visto todo lo que ha salido en los últimos días y he escuchado a la gente, y me ponía en la piel de un jugador del Manchester City... son jugadores, están haciendo todo lo que pueden para intentar ganar el título de la Premier League y, en su cabeza, lo han conseguido", dijo. "Si esos jugadores no tienen constancia de lo que está pasando por encima de ellos, si eso me hubiera pasado a mí... estaría absolutamente devastado".
Concluyó reafirmando su postura sobre los premios concedidos a posteriori. "Puede que ocurra, puede que se las quiten [las medallas], pero yo no la querría [una medalla] porque no creo que como equipo la mereciéramos ese año porque, obviamente, no acabamos primeros", añadió Rooney. "Así que, cuando veo a compañeros diciendo: 'Quiero una medalla', yo estoy contento con las cinco que he ganado. No querría esta. ¿Deberían quitársela por lo que han hecho los propietarios? Sí, puede que sí, pero no me sentiría cómodo aceptándola".
Excompañeros exigen justicia
Los comentarios de Rooney contrastan de forma tajante con las reacciones de sus excompañeros. Tras el veredicto de culpabilidad, David de Gea recurrió a X para preguntar: «Entonces... Hablemos. ¿Cuántos títulos de la Premier League he ganado?»
Rio Ferdinand expresó una idea similar al declarar en las redes sociales que otra medalla se «añadiría a la vitrina». El excentral incluso llevó el debate un paso más allá, bromeando mientras exigía que el exdefensa del City Joleon Lescott le entregara su premio.
«La próxima vez que venga Joleon, más le vale traer mi p*** medalla», bromeó Ferdinand. «Si te declaran culpable, entonces creo que deberías tener que devolver las medallas». Añadió que planea enfrentarse directamente a Lescott, afirmando: «Simplemente entrega el trofeo. Entrega las medallas, entrega el trofeo. Así de simple».
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A la espera de sanciones oficiales
El mundo del fútbol espera ahora para ver exactamente cómo sancionará la Premier League al Manchester City. Aunque las multas o el descenso siguen siendo posibilidades, la gravedad de las infracciones hace que retirar títulos logrados en el pasado sea una amenaza real. Hasta que se dicte una resolución definitiva sobre castigos retroactivos, el debate sobre la reasignación de medallas seguirá dividiendo opiniones.
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