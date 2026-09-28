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«No la habrían ganado sin mí»: Francesco Totti hace una afirmación contundente sobre el triunfo de Italia en el Mundial de 2006
Totti reflexiona sobre el mayor triunfo de Italia
Totti sigue siendo adorado para siempre en la capital italiana por su lealtad inquebrantable a la Roma. Sin embargo, el legendario mediapunta cree que fue el Mundial de 2006 el que realmente elevó su estatus global.
En declaraciones a Corriere dello Sport con motivo de su 50 cumpleaños, Totti habló sobre el histórico torneo de Alemania. Admitió que levantar el famoso trofeo transformó su legado de un icono puramente romano al de una figura internacional del fútbol.
- AFP
Una afirmación contundente sobre la final
Totti está convencido de que su presencia en la plantilla de Marcello Lippi fue el factor decisivo en su éxito final. Durante su reciente entrevista, el exdelantero incluso compartió una teoría en tono de broma sobre la gloriosa campaña de su selección.
«Si yo no hubiera jugado, no lo habrían ganado», bromeó Totti. «Ese Mundial me dio la fuerza para ser importante también fuera de Roma. Si solo hubiera ganado un Scudetto, dos Copas de Italia y dos Supercopas, me habría quedado “dentro de la circunvalación”. En cambio, lo gané y, aunque estaba al 40 por ciento, hice una gran contribución. No todo el mundo gana un Mundial».
Superando una grave lesión de tobillo
La afirmación del italiano de que jugó estando solo al 40 por ciento de su forma física está muy lejos de ser una exageración. Totti se fracturó el tobillo izquierdo en febrero de 2006, lo que requirió una operación de urgencia y una carrera contrarreloj desesperada para llegar a tiempo al verano.
A pesar de su evidente falta de ritmo de competición, fue titular en seis de los siete partidos de Italia. Terminó el torneo con un gol y cuatro asistencias, siendo el jugador con más asistencias. Ese dominio absoluto coincidía con sus propias sensaciones sobre su pico físico y técnico.
"Entre 2001 y 2008 me sentí realmente bien", señaló. "Era ‘vergonzoso’ lo fuerte que me sentía".
- AFP
Liderando con el ejemplo sobre el terreno de juego
A pesar de su innegable brillantez, Totti fue criticado a menudo por no ser un líder vocal en el vestuario. Al ser preguntado por esta reputación de largo recorrido, el campeón del mundo no discutió esas afirmaciones.
«Siempre he sido de la opinión de que lo que contaba era el campo», admitió Totti. «Fuera de él, todo el mundo sabe hablar. Me decían: ¿por qué no dices algo al equipo antes del partido? Pero yo tengo que ir a jugar al fútbol, tengo que disfrutar. Nunca sentí tensión antes de un partido».
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