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«No idolatro a Lionel Messi»: el capitán de Benín, Steve Mounie, hace una sorprendente confesión antes del duelo contra Argentina
Mounie hace una sincera confesión sobre Messi
El capitán de Benín, Mounie, hizo la sorprendente confesión de que no idolatra a Messi en la previa del duelo del martes por la noche en el Estadio Monumental. El delantero, de 32 años, viajó igualmente a Buenos Aires junto a sus compañeros de equipo pese a haber sido descartado por una lesión. Su presencia en la banda supone un importante impulso anímico para la selección africana, que se prepara para ponerse a prueba ante la subcampeona del Mundial 2026.
- AFP
Un delantero rechaza la cultura de idolatrar al rival
El exdelantero del Huddersfield Town subrayó su enfoque con los pies en la tierra, al ver a las mayores estrellas del juego como iguales y no como figuras de admiración. En declaraciones al medio africano Mega Sports Media sobre el ocho veces ganador del Balón de Oro, Mounie afirmó con contundencia: "No idolatro a nadie, no idolatro a Lionel Messi".
Al profundizar en la filosofía que le ha guiado durante toda su carrera profesional, añadió: "Me apasiona el fútbol y me encanta ver jugar a buenos jugadores, observar lo increíblemente bien que juegan. Cuando jugué contra grandes jugadores, nunca pedí una camiseta".
El delantero reconoce la legendaria contribución al fútbol
Negarse a poner a los rivales en un pedestal no ha mermado la admiración del delantero por la huella imborrable que el ganador del Mundial de 2022 ha dejado en este deporte. Reconociendo la importancia histórica de la despedida del martes en la capital, Mounie añadió: «He venido por eso: para ver qué va a hacer. Él [Messi] debe disfrutar de este momento como futbolista y como alguien que ha hecho tanto por el fútbol durante muchos años. Se merece un momento para disfrutarlo».
Preguntado por qué esperar de Benín sobre el terreno de juego, insistió: «Somos un equipo muy disciplinado».
- AFP
El capitán apunta a la recuperación tras la visita
Durante su estancia en Buenos Aires, Mounie se tomó un tiempo para visitar la emblemática La Bombonera y compartió fotos de su viaje en Instagram junto a un cántico de apoyo a Boca Juniors. El amistoso contra Argentina supone una valiosa prueba para la solidez de Benín antes de reanudar su campaña de clasificación para la Copa Africana de Naciones. Para el propio capitán, el objetivo inmediato sigue siendo recuperarse de su lesión mientras busca volver a asentarse en el Augsburgo alemán.
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